التاريخ يعيد الفرحة لطلاب الثانوية العامة في القليوبية

أعرب طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية فى القليوبية عن سعادتهم بسهولة امتحان التاريخ اليوم الأحد، وتباين رد فعل الطلاب، حيث أكد البعض أن الامتحان جاء متوسط، حيث تضمن 35 سؤالا فى مستوى الطالب المتوسط و15 سؤالا من خارج المنهج.

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فيما عبر عدد آخر من الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان والذى تمثل فى مجمله أسئلة سهلة ومناسبة للكل.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة توفير جميع السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

وتابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية، سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة ، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك للتأكد من بدء للامتحانات وتذليل المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفوري مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، مشدداً على توفير الامن والسلامة لكل المشاركين في الامتحانات وتأمين اللجان الامتحانية مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء علي القلق والفزع بداخلهم.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه هناك تواصل دائم مع غرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم وتذليل أى معوقات وحل كل المشاكل فورا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتطهير قبل الامتحانات وبعدها للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلبة.