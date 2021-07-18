الفلسفة تعيد الفرحة لطلاب الثانوية العامة في القليوبية

أعرب طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية فى القليوبية عن سعادتهم بسهولة ومستوى امتحان الفلسفة والمنطق، اليوم الأحد.

أقرأ أيضا:

غياب 64 طالبًا فى امتحان الجغرافيا بالقليوبية

وقال الطلاب إن الإمتحان كان في مستوي كل الطلاب وبه 50 سؤالا لم تتعدي نسبة الصعوبة فيها 6 أسئلة لقياس مستوي الطلاب تمثلت في جزيئات في المنطق وأسئلة في الإختياري كانت إجاباتها محيرة ، ولكن في مجمل الاامتحان كان سهلا ومناسبا للكل.

من ناحية أخرى أعلن مصدر بغرفة العمليات المركزية للتربية والتعليم فى القليوبية، غياب 52 طالبا فى امتحانات مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية اليوم حيث حضر 19187 من اجمالى 19239 طالبا على مستوى لجان الامتحان بالمحافظة.

من جانبه تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية ، بحضور سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 م، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك للتأكد من بدء للامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفوري مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق آي شكاوى من إمتحان الفلسفة والمنطق اليوم الأحد كما تم تأمين غرف مركز توزيع الأسئلة وتزويدها بأفراد أمن وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه هناك تواصل دائم مع غرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم وتذليل أى معوقات وحل كل المشاكل فورا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتطهير قبل الامتحانات وبعدها للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلبة.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة توفير كل السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.