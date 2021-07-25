أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدا أن الأداء لم يكن كما نتوقع وكان سلبيا.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن بعثة مصر لم تكن في المستوى المطلوب حتى اليوم، متابعا أنه خرج كثيرون من أعضاء البعثة من الأوليمبياد.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن فريق الارجنتين ضعيف ولم يلعب مباراة، لافتا إلى أن منتخب مصر الأوليمبي كان دون المستوى ولدينا فرصة كبيرة للفوز بمنتهى السهولة ومسألة الروح والدفاع والمقاتلة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن أحمد ياسر ريان أمام المرمى ولم يكن في الموعد، ورمضان صبحي لم يكن جيدا، والدفاع كان جيد جدا، وخط الهجوم كان مكسح تماما.



في السياق نفسه، حقق منتخب الأرجنتين الفوز على منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد في المباراة، التي أقيمت على سابورو دومي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

قدم منتخب مصر أداءً جيدا على المستوى الدفاعي رغم استقبال هدف، ولكن على المستوى الهجومي ما زال هناك أزمة كبيرة لدى رمضان صبحي في إنهاء الكرة داخل الشباك.

وصل منتخب مصر لمرمى الأرجنتين أكثر من مرة إلا أنه فشل في تسجيل هدف.

تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف على منتخب مصر الأوليمبي فى الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وأحرز فاكوندو ميدينا الهدف فى الدقيقة 52 بعد متابعة جيدة للضربة الركنية التى حولها زميله فى القائم الأيسر للحارس ثم متابعة جيدة بتسديدة قوية داخل المرمى.



