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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اداب حلوان تناشد طلاب الفرق النهائية سرعة سداد المصروفات الدراسية لاستكمال أوراق التخرج

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعنلت كلية الاداب بجامعة حلوان انه على طلاب الفرق النهائية بكافة الاقسام سرعة استكمال اوراق شهادة  التخرج لاستخراجها فى اسرع وقت فور اعلان نتائج الامتحانات.


وصرح مسؤلى شئون الطلاب بكلية الاداب  جامعة حلوان انه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الدراسية الكترونيا او عن طريق الجامعة لسهولة استخراج شهادة التخىج و الحصول على نتيجة العام الدراسية فور ظهورها .

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كما تم التنبيه على ضرورة تسجيل الطلاب  بيناتهم الكترونيا عبر  موقع الجامعة لبرنامج الفراعتة  لاستكمال ملئى البيانات الخاصة بهم منوهين على الطلاب بضرورة التاكد من صحة البيانات .


و اشار الى انه يجب على كافة طلاب الفرق النهائية رفع  البيانات التالية على الموقع الالكترونى

- صورة من شهادة ميلاد الطالب 
- صورة شصحية 
- صورة بطاقة الطالب


كما تم التنبيه على الطلاب الذكور بضرورة التقدم لدورة التربية العسكرية حيث انها شرط من شروط التخرج .

 

جدير بالذكر انه نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورش "فن الديكوباج" للمبتدئين.

عقدت الورش الفنية أون لاين وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك علي مدار يومين وشارك في الدورة التدريبية الأولى ( ٢١) متدرب، وشارك في الورشة التدريبية الثانية ( ٣٩) متدرب، وذلك تحت اشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها ابو حطب رئيس قسم رياض الأطفال، والدكتورة سامية نصيف توفيق استاذ مساعد مناهج وطرق تدريس التربية الفنية.


ويعد فن الديكوباج هو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية يتميز فن الديكوباج بأنه فن سهل رائع، إذ يمكن باستخدام خامات بسيطة وقديمة الحصول على لوحات فنية جميلة والحصول على قطعة أثاث بمظهر جديد مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، والتي تكتسب مظهرا فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية ، ويمكن تطبيقها على أسطح كثيرة مختلفة مثل الخشب، أو الكرتون، أو المعدن، أو الفخار، ويتفرع فن الديكوباج لثلاث أنواع هي نحت الفرنيش، نحت الزجاج، والديكوباج ثلاث الأبعاد أو الديكوباج البارز

بـجامعة حلوان كلية الآداب بجامعة حلوان طلاب الفرق النهائية طلاب نتائج الامتحانات اعلان نتائج الامتحانات

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