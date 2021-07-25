عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفاد تذاكر حفل محمد عبده بمدينة الباحة السعودية

محمد عبده
محمد عبده

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، نفاذ تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده المرتقب يوم الخميس 29 يوليو الجاري، في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية التي تقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. 

txt

فنان العرب محمد عبده يطرب جمهوره السعودي بحفل جدة سوبر دوم

txt

فيديو.. فتاة سعودية تنهار لحظة مصافحتها لـ محمد عبده

آخر حفلات محمد عبده 

وكان محمد عبده احيا حفلا غنائيا ساهرا له قبل ايام، وكانت واحدة من أقوى وأنجح الحفلات التي تقدمها شركة Benchmark فبعد طرح تذاكر الحفل نفذت بعد ساعة واحدة من عرضها، وذلك ضمن سلسلة حفلات Jeddah Super Dome. 

حضر الحفل اليوم عدد كبير من جمهور وعشاق فنان العرب في أمسية ساحرة وطربية قدم خلالها فنان العرب محمد عبده عدد كبير من أغنياته التي عشقها جمهوره في كل أنحاء الوطن العربي. 

 

آخر أعمال محمد عبده

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -أخر شهر مايو الماضي- أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة» بعد فترة من الترويج لها.

أغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.

 

كلمات أغنية مستعجلة محمد عبده: 

مستعجلة .. وش بك؟
خلي ثواني الليل .. تمتد للآخر.
أباسهر بقربك
مثل القمر وسهيل .. واطيّب الخاطر

توي بديت اجمع شتاتي من الضياع
وتوي بديت انسى الالم والالتياع
لاتوجعيني بالرحيل
ولا تذبحيني بالوداع
وترفقي في خافقٍ حبك.
مستعجلة.. وش بك.

كان حلمي ذا اللقا..
واليوم بالصدفة التقينا
وياهلا بك يا الصدف.
شفتك وراح الشقا..
وغردت الأشواق فينا
ونبضنا الوافي عزف.
مو وقت لوم ولا عتب
ولا وقت عذال وغضب
قولي لخوفك ينسحب
وخلك مثل رمش وهدب
وابقي معي 
لا تودعي
وبالهون لا تستعجلي بربك
مستعجلة .. وش بك؟!

وش هي حياة الناس 
ولو غابوا الاحباب؟ 
وش قيمة الاحساس..
لو يقفلون الباب 
لاتحرمي قلبي الحنان 
وقلبك بعد لا تحرميه 
محتاج انا لك من زمان 
وظامي على قربك وابيه 
خذي يدي وهاتي يدِك 
وعساَي أقدر أسعدك 
واحقق احلامي معك .. مادمت انا جنبك
مستعجلة .. وش بك؟!

محمد عبده محمد عبده فنان العرب محمد عبده السعودية الباحة المملكة العربية السعودية اغنية مستعجلة

موضوعات متعلقة

محمد رشاد يكشف كواليس تحضير أغنية أنا مش شمتان

إنجي المقدم تكشف تفاصيل ابتعادها عن السوشيال ميديا

كريم نور يكشف تفاصيل تعاونه مع عمرو دياب فى اغنية الدنيا بترقص

أشرف زكي: شائعة وفاة دلال عبد العزيز تصرف غير مسئول

نقابة الموسيقيين: سيكون لنا موقفا ضد أفعال إيمان البحر درويش

ديانا حداد تكشف تفاصيل علاقتها بوالدتها وأبنائها

أنغام وتامر عاشور ومحمد الشرنوبي يشعلون حماس جمهور جدة

صاحب بالين مش كداب.. أسما شريف منير: أوبرا وينفري مثلي الأعلى

ترشيحاتنا

سياسي أردني يكشف عن نتائج زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن

تونس .. قيس سعيد يعزل رئيس الحكومة ويحل مجلس النواب

بالأسعار..تفاصيل طرح أراض مميزة بالقاهرة الجديدة

في ذكرى تأسيس الجمهورية..تونس على صفيح ساخن..احتجاجات ضد الإخوان وكورونا بالمرصاد

منها إيطاليا.. التضامن: إقامة معرض ديارنا في 3 دول قبل نهاية العام

رسميا .. أتلتيكو مدريد يعين فرناندو توريس في الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

موسيماني: سنقاتل لـ تحقيق الفوز بالدوري

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي .. تعرف على ترتيب الدوري

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

بشرى لخريجي تجارة وحقوق.. 1000 وظيفة جديدة بمصلحة الجمارك |تفاصيل ولينك التقديم

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

تابعة لمجموعة طلعت مصطفى.. كيف تلتحق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ..صور

فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ