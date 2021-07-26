طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان اليوم في مادة التاريخ

يؤدي اليوم الاثنين، طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان التاريخ ضمن امتحانات نهاية العام.

وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 20 يونيو بمادتي الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 22 يونيو، في مادة النحو.

وادي الطلاب الامتحان يوم الخميس الموافق 24 يونيو، في مادة البلاغة، ويوم الأحد 27 يونيو في مادة القرآن الكريم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو أدى الطلاب الامتحان في مادة الحديث، ويوم الأحد الموافق 4 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا للمبصرين فقط.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة التوحيد ، وفي يوم الخميس الموافق 8 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة الفلسفة والمنطقة.

أما في يوم الأحد 11 يوليو فقد أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي يوم الثلاثاء 13 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة الصرف ، وفي يوم الخميس 15 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة التفسير.

ويؤدي الطلاب اليوم الإثنين 26 يوليو، الامتحان في مادة التاريخ، ويوم الأربعاء 28 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم السبت الموافق 31 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

تفاصيل الامتحان الشفوي

يمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفون، في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن الكريم والقراءات واللغة الأجنبية الأولى والثانية شفويا فقط، والحديث شفويا، إضافة إلى الحديث تحريريا.

ويعفى الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.