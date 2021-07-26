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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هو ضغط الدم وكيفية التحكم فى إرتفاعه وإنخفاضه بدون أدوية

ضغط الدم
ضغط الدم

ما هو ضغط الدم وكيف يمكن لبعض الأعشاب المساعدة  في خفض ضغط الدم المرتفع فيعد ضغط الدم هوعامل الخطر الأكثر شيوعًا الذي يمكن الوقاية منه للإصابة بأمراض القلب إليك  8أعشاب وتوابل قد تساعد في خفض ضغط الدم بدون أدوية 

ارتفاع ضغط الدم


يُعرَّف ارتفاع ضغط الدم بأنه وجود واحد على الأقل مما يلي 

-ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) يزيد عن 130 ملم زئبق
-ضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي) أكثر من 80 ملم زئبق
 

وتعد كل من القيم الانقباضية والانبساطية فوق هذه المستويات ويمكنك التحكم في ضغط الدم باستخدام الأدوية ويمكن للعديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة أن تقلل أيضًا من ضغط الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

في الواقع ، أظهرت الدراسات أن بعض الأعشاب والتوابل قد تقلل من مستويات ضغط الدم ، لذلك قد ترغب في إضافتها إلى نظامك الغذائي أيضًا.

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  أعشاب  تساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم.


يمكنك التحكم في ارتفاع ضغط الدم بالأدوية ، بالإضافة إلى التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة. قد تساعد أيضًا بعض الأعشاب والتوابل في خفض ضغط الدم.

 

1. الريحان لعلاج ارتفاع ضغط الدم 


الريحان غني بالعديد من المركبات القوي فهو غني بالأوجينول. ربطت الأبحاث مضادات الأكسدة النباتية بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك خفض ضغط الدم وفقًا لدراسات أجريت على الحيوانات. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية.


2. البقدونس

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يحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تقلل من ضغط الدم 

أظهرت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الكاروتينية تقلل من ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية لتأكيد هذه الآثار.

3. بذور الكرفس حل سحرى لارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم


بذور الكرفس هي توابل متعددة الاستخدامات ومليئة بالعديد من العناصر الغذائية ، مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم والألياف.

ومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث تشير إلى أن بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم وقد تكون هذه العشبة فعالة بفضل أليافها وعملها كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

 

4. الثوم


الثوم غني بالعديد من المركبات التي قد تفيد قلبك وعلى وجه الخصوص ، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم 


5. الزعتر

الزعتر هو عشب لذيذ مليء بالعديد من المركبات الصحية فيحتوي الزعتر على مركبات قوية ، مثل حمض الروزمارينيك ، والتي يبدو أنها تساعد على استرخاء الأوعية الدموية في الدراسات التي أجريت على الحيوانات. ومع ذلك ، يحتاج الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات على البشر.

6. القرفة


يبدو أن القرفة تساعد في توسيع وإرخاء الأوعية الدموية ، مما قد يساعد في خفض ضغط الدم.

7. الزنجبيل


الزنجبيل متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق وهو عنصر أساسي في الطب البديل واستخدمه الناس لعدة قرون لتحسين العديد من جوانب صحة القلب ، بما في ذلك الدورة الدموية ومستويات الكوليسترول وضغط الدم ويبدو أن الزنجبيل يخفض ضغط الدم من خلال العمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم وتوسيع الأوعية الدموية.

8. الهيل


الهيل من التوابل اللذيذة بنكهة حلوة ومكثفة قليلاً فهو ملىء بمضادات الأكسدة المختلفة التي قد تساعد في خفض ضغط الدم.
تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات والبشر إلى أن الهيل قد يساعد في خفض ضغط الدم من خلال العمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم ومدر للبول. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية.

السيطرة على إرتفاع وإنخفاض ضغط الدم 

أفضل طريقة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم هي من خلال الجمع بين الأدوية الصحيحة والنظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية المنتظمة ومع ذلك ، هناك العديد من الأعشاب والتوابل الواعدة التي يمكنك دمجها في نظامك الغذائي والتي قد تساعد في خفض ضغط الدم.

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