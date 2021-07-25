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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. محمد أبوالعينين: مليونا طن أسماك سنويا.. وأحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج “التوك شو” أمس، السبت، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي..

 

محمد أبو العينين: ننتج مليوني طن من الأسماك سنويا.. ويُصنع 3% فقط


عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في جلسة بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدا أن الأداء لم يكن كما نتوقع وكان سلبيا.

عمرو أديب: الحظ لو بيتوزع في العالم الأهلي واخد 90%..فيديو
قال الإعلامي عمرو أديب ، النادي الأهلي فاز علي فريق الإنتاج في الدقيقة ال90 ، لو حظ العالم موزع علي البشرية ف الأهلي حظة منه 90% .

 

خطورة السلالات المتحورة من كورونا..وتأثير اللقاحات في الحد من انتشارها..فيديو
قال الدكتور ايمن الشبيني أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل ، إن التحورات شيء طبيعي دائما يحدث في الكائنات الحية ، وكلما كان المحتوي "الوراثي " صغير مثل كورونا فيروس كلما زاد معدل الطفرات لافتا أن الطفرات تحدث بعدد كبير جدا ولكن لا نلمس منها ألا المؤثرة منها .
 

لحظات مرعبة لـ غرق مطعم تابع لفندق 5 نجوم فى مياه النيل..فيديو
عرضت لميس الحديدي لحظة غرق مطعم عائم بالكامل فى مياه النيل بـ كورنيش العجوزة.

منها إيطاليا.. التضامن: إقامة معرض ديارنا في 3 دول قبل نهاية العام
قالت وزيرة التضامن نيفين القباج ، إن معرض ديارنا فى الساحل الشمالى هو المعرض رقم 11 من معارض ديارنا.

مصر جاهزة.. الصحة: مراكز التطعيم الدولية ستبدأ خلال أيام.. فيديو
قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الصحية، إن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا بكفاءة عالية، موضحًا أن كل اللقاحات المعترف بها من منظمة الصحة العالمية لها نفس الفعالية.

الطيران: وفد روسي يزور مصر بعد غد لعودة السياحة
قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن روسيا كان لها بعض الملاحظات لاستئناف السياحة وتم تنفيذها، مضيفا أن وفدا روسيا يزور مصر بعد غد لمتابعة الإجراءات الصحية في مصر.

بسمة وهبة تطالب البرلمان بمشروع قانون ضد مروجي الشائعات.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن أقل شائعة كفيلة بإغراق دولة بأكملها، معقبه: "مجموعة الشر من مروجي الشائعات لم يحصلوا على إجازة في عيد الأضحى، وشغالين نخر زي السوس في البلد والمجتمع.. ومش قادرة أتخيل موضوع وفاء عامر".


أستاذ فيروسات يكشف خبرا سارا عن فيروس كورونا في مصر .. فيديو
قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل ، إن التحورات شيء طبيعي دائما يحدث في الكائنات الحية ، وكلما كان المحتوي "الوراثي " صغير مثل كورونا فيروس كلما زاد معدل الطفرات لافتا أن الطفرات تحدث بعدد كبير جدا ولكن لا نلمس إلا المؤثرة منها .
 

التوك شو القضايا محمد أبو العينين الاسماك أحمد موسى

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