شاهد.. أحمد فلوكس من حمام السباحة خلال الإجازة

شارك الفنان احمد فلوكس، جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أحدث ظهور له.



وظهر أحمد فلوكس، خلال الاستمتاع بإجازته الصيفية، داخل أحد حمامات السباحة، وحازت الصور علي إعجاب متابعيه.

وينتظر النجم أحمد فلوكس عرض مسلسله الجديد "سفينة نوح" والذي تعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري،

وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.