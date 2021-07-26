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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحالة 46 موظفا للتحقيق وحملات نظافة مكبرة بالمراكز ..أهم أحداث الأقصر في 24 ساعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت محافظة الأقصر خلال ال 24 ساعة الماضية عدد من الأحداث الهامة .

إحاله ٤٦ موظف للتحقيق  بمدينة الأقصر 

 

تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية،  أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر ، تكليف عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

إحالة 64 موظفا للتحقيق في مدينة الأقصر لعدم الانضباط الإداري

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لذا قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر ، وعلى رأسهم عبد الحميد الكيلانى مدير الإدارة ، وهاني عادل سعد وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري ، واحمد محمد صفوت، ومحمد عبد المحسن محمد أعضاء إدارة التفتيش، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل عدد ١٣٩ متابعة، وتم احالة ٤٦ موظفًا وموظفة للشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر يوليو ٢٠٢١ الجاري لعدم الإنضباط الإداري، وتم تحرير ١٣ محضر مخالفة ، ومن ناحية أخرى تم تحرير ١٤٦ محضر نظر وحفظ، ايحاءً بإنه نتيجة لتلك المتابعات المستمرة، أثمرت نتائج طيبة.

هذا وقد أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر .

 

 حملات نظافة مكبرة  


أيضا شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة  استهدفت شوارع المدينة والقرى 
وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٣٢ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة 
وذلك بمنطقة الشيخ سعد وشارع النزهة ومنطقة الراعي  وذلك بجانب تفريغ الحاويات  
شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركزو فتحي حافظ مدير قسم النظافة وفؤاد سالم مدير الحملة 
وفي السياق ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالحلة برئاسة صفوت حسن من رفع ٢٠ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة 
من الطريق العام ومدخل قرية الحلة والشوارع الداخلية بالقرية وذلك بمساعدة الاهالي 
كما قامت الوحدة المحلية بأصفون برئاسة على عبد الرازق من رفع ١٥ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة من الطريق السريع بمدخل القرية وأيضا تسوية وتمهيد شارع البحر بقرية وابورات المطاعنة بعد احلال وتجديد خطوط مياه الشرب وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

 

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور حملة نظافة ورفع انقاض.
 

واستهدفت الحملة شارع الشهيد عبد الرحمن بارمنت الوابورات حيث تم رفع ٥٠٠م٣ أنقاض العشش العشوائية التي كانت تقام على أرض أملاك الدولة خلف العمارات السكنية ،تمت إزالتها بمعرفة  الوحدة المحلية وتم تكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطريق بطول ١٠٠٠م بمعدات الوحدة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

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