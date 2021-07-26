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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيق عاجل في الحادث..

في ظروف غامضة.. مجهولون يذبحون شابا ويلقون جثته في الشارع بالمحلة

الشاب القتيل
الشاب القتيل

وجه المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين،  رئيس نيابة ثان المحلة بالضرورة بسرعة التحقيق في واقعة مقتل شاب بعد العثور على جثته مذبوحا بالطريق العام وغيابه 3 أيام عن منزل أسرته.

ووجه المحامي العام بتفريغ كاميرات الخاصة بالمحلات التجارية الكائنة بموقع العثور على جثة الشاب الضحية على أيدي مجهولين.

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في الوقت نفسه ، تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور علي جثة شاب في العقد الثالث من عمره مذبوحا وملقى بجثته غارقا في دمائه بالطريق العام بمنطقة الوزارية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغا من الأهالى بمنطقة محي سعد "الوزارية" بعثورهم على جثة شاب يدعى " أمير . ي . ا . ال " فى العشرينات من عمره ومقيم بقرية شبرا بابل مصاب بجرح قطعى فى الرقبة و ملقى جثة هامدة فى الطريق العام بمنطقة الوزارية.

وتبين من معاينة الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، والقوة المرافقة له أن الجثة بها جرح قطعى فى الرقبة التي أودت بحياته فى الحال.

وباستجواب وسماع أقول جيران الشاب كشفوا أنه كان متغيبا منذ أول يوم عيد الأضحى عن منزله عقب عودته من العمل الساعة 5 صباحا، ولم يستدل على مكان تواجده ، وتواصل ضباط المباحث الجنائية بالغربية من جهودها لكشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام ، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة ، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة تمهيدا لدفنها .

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