نقيب الأشراف: نسير على نهج الجمهورية الجديدة.. ونعمل على مواكبة رؤية الدولة

قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن نقابة الأشراف تسير على نهج الجمهورية الجديدة، وتعمل على مواكبة رؤية الدولة المصرية.



وأوضح في بيان له، أن النقابة أطلقت حملة تعريفية بمساجد آل بيت النبى، صلى الله عليه وسلم، والتعريف بتاريخ مساجد آل البيت فى مصر وقيمتها الكبرى، مشيرًا إلى أن مصر من أكبر بقاع الأرض التى استقر بها عدد كبير من آل بيت النبى صلى الله، عليه وآله وصحبه وسلم، وتنال حب وشغف الكثير من شتى بقاع الأرض.



وأشار نقيب الأشراف، إلى أن مجلس النواب السابق وضع خريطة ضمن برامج الحكومة، وهى مسيرة العائلة المقدسة، وأيضًا وجود خريطة لمسيرة آل بيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام، لافتًا إلى أن مصر تزخر بأماكن كثيرة جدًا وتوجد مواقع على مستوى الجمهورية فيها العديد من المقامات والأسماء التى أثرت تأثيرًا إيجابيًا فى نشر الدعوة الإسلامية الوسطية والمعتدلة، وكانت لها مدارس خرّجت أجيالًا كثيرة تحمل لواء سماحة الإسلام ورحمته.



وشدد على أن الرئيس السيسى أحسن عندما وجّه بضرورة رعاية وتطوير أضرحة مساجد آل البيت، ليعيد إلى مصر وجهها الحضارى المتميز، مطالبًا بوضع خريطة السياحة الدينية موضع التنفيذ.



وقال: «هناك دول كبيرة محبة لمصر، سواء فى إفريقيا أو فى آسيا أو حتى بعض الدول فى أوروبا، لأن مصر كانت وما زالت وستظل بلد السلام ومهد الحضارة، وهى بلد بها مقر آل بيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منذ الفتح الإسلامى، ومنارة الإسلام الأزهر الشريف».



وأضاف: «عندما طالب الرئيس بالتجديد كان على حق، لأن التجديد لا يعنى المساس بالثوابت الإسلامية، ولكن تصحيح المفاهيم الخاطئة التى أثرت بالسلب على المنهج السليم لروح الرسالة السمحة للإسلام، لذلك نحن أمام حقبة كبيرة وتاريخية لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وليست ثقافة الصوت العالى، ولكن هى ثقافة الحوار الهادئ».



وتابع: «بعض الموضوعات عندما تناقش يكون محلها قاعات البحث العلمى، وهناك موضوعات تطرح للعامة، لذا فإنه يجب إعطاء أهل الاختصاص مسئولية التطوير والتجديد لمنع ظهور بعض الدخلاء ومن يفتى بغير علم».



وتابع: «لذلك اهتم الرئيس السيسى بقضية بناء الإنسان، ونحن الآن نلمس جهود الجمهورية الجديدة والبناء الجديد للدولة المصرية الحديثة، ونحتاج إلى أيادٍ تساعد فى كل المجالات على نفس المستوى».



وأشار نقيب الأشراف، إلى أن لمساجد آل البيت منزلة خاصة فى نفوس الكثيرين الذين يأتون إليها من كل مكان وفى كل مناسبة، ليؤكدوا أهمية تلك المساجد وقيمتها الأثرية والتاريخية، بجانب التسليم بقيمتها المعنوية بفضل انتساب أصحابها إلى نسل النبى، عليه وعلى آله وصحبه أزكى الصلاة والسلام".



ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.