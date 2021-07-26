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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد محنة ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي: على قدر أهل العزم تأتي الشدائد

أحمد العوضي - ياسمين
أحمد العوضي - ياسمين عبد العزيز

نشر الفنان أحمد العوضي  حكمة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بعد المحنة التي تعرضت لها  زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بدخولها المستشفى إثر إصابتها بتشنج في القولون حسب تقرير وتشخيص نقابة أطباء مصر.

وكتب العوضي في حكمته :"على قَدْرِ اهل العزم تأتي الشدائدُ".

 

تطورات حالة ياسمين عبد العزيز 

كشف الفنان احمد العوضى عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من العناية المركزة.

وقال أحمد العوضى عبر حسابه بـ فيسبوك :" الحمد لله یاسمین خرجت من الرعاية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفًا عليها حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتي استقرار الحالة".

الأطباء توجه التحية للفريق الطبي للفنانة ياسمين عبد العزيز وتكشف سبب إصابتها

84 مخالفة.. 3 أطباء مشاهير وراء أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. صور

واضاف احمد العوضى:" اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني شكرا ليكم كلكم علي دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبه وحبكم اليها ..... ادعولها ربنا يكملها علي خير وتقوم بالسلامه 

وعلم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز بدأت حالتها الصحية تتحسن وتستقر تدريجيا بعد أن شهدت الساعات الماضية تدهورا في حالتها الصحية.

تفاصيل أزمة ياسمين عبد العزيز 

وكان وجه أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء، التحية إلى الفريق الطبي المسئول عن حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا: أقدم لهم التحيه لتعاملهم بمنتهي الدقة مع الحالة دون الاهتمام بالشائعات المنتشرة".

وأضاف “أسامة عبد الحي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة “الحدث اليوم”، نحن الآن نواجه هجمة شرسة وغير أخلاقية  بسبب الأقاويل المنتشرة حول الاخطاء الطبية التي تحدث، مسترسلا: اتمنى أن يكون هناك قانون يمنع تداول أخبار الأطباء والأخطاء الطبية.

وأوضح أن المسئول الوحيد عن تحديد حدوث أخطاء طبية هي لجنة مختصة مكونة من أطباء وأساتذة، وذلك لمنع الأخبار والشائعات والبلبلة.

وأكد على أن الشائعات الخاطئة المنتشرة عن الأخطاء الطبية يمكن أن تتسب في عزوف الأطباء عن عملهم وخوفهم من خوض أي عمليات جراحية.

الحالة الطبية 

وفيما يخص الحالة الطبية للفنانة ياسمين عبد العزيز، أكد على أن ما حدث لها ليس خطأ طبي ولكنه مضاعفات طبية نتيجة إجراء عملية جراحية.

وشدد على أن  نسبة حدوث المضاعفات واردة بنسبة كبيرة خاصة في الحالات الصعبة.

ورصدت النقابة العامة للأطباء، مخالفات بحوالي 84 مخالفه بأزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي شارك بها 3 أطباء كبار و مشاهير في مجال الطب، وتم تقديم بهم شكوي للجنة التحقيقات بالنقابة، والتي سيتم تحويل كل من شارك بافصاح أو تشهير بحاله المرضي.

3 أطباء مشاهير وراء أزمة الفنان ياسمين عبد العزيز

قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء،ان بالنسبة الى أزمة الفنانة الشهيرة ياسمين عبد العزيز، فقد نشر عدد من الأطباء تفاصيل عن الحالة الصحية واختراق خصوصيتها وبينهم  الدكتور جمال. ش،  الدكتور ماهر. ع، الدكتور خالد. م، واخرين من أساتذة العظام الافاضل الذين تعلمنا الطب على ايديهم وكنت اطمع ان يكونوا مُثلا عليا في الالتزام باداب المهنة.

و طالب مصباح، في تصريحات لصدي البلد، منهم ترسيخ اداب المهنة ومساعدة النقابة في منع انجراف المهنة السامية لسفوح الترندات،وتحري الدقة من الاعلاميين، في ما يُنشر تحت مسمى الخطأ الطبي دون تحقيق او تحقق بما يضر بسمعة الممارسة الطبية داخل مصر ويحرم اقتصاد الوطن من ملايين من العملات الصعبة كانت تضخها السياحة العلاجية لمصر قبل سنوات.

وأوضح عضو المجلس،انه  منذ شهرين كلف، عضوا بلجنة الاستماع والمتابعة لظهور الاطباء على البرامج الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.

أحمد العوضى عبد العزيز المستشفى القاولون اطباء مصر العوضي

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