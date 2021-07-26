عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو .. تعرف علي منافس سيف عيسي في مباراة حسم برونزية التايكوندو

سيف عيسي
سيف عيسي

ينافس سيف عيسي لاعب منتخب مصر للتايكوندو علي برونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وسيواجه سيف عيسي في الثانية والربع لاعب النرويج اندري ريتشارد في مباراة حسم الميدالية البرونزية  بعد فوزه علي بطل المغرب أشرف المحبوبي بنتيجة ٢٥-١٠.


وكان سيف عيسي خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام بطل روسيا ماكسيم خرامتكوف بالذي وصل للدور النهائي بنتيجة ١٣-١.

وافتتح منتخب التايكوندو مشاركاته أول أمس في أولمبياد طوكيو باللاعبة نور حسين في وزن -49 كجم الذي ودعت البطولة من دور الـ 16 بالهزيمة من رقية يولدريم بطلة منتخب تركيا

واستكمل التايكوندو منافساته أمس بفوز عبد الرحمن وائل في وزن -68 كجم أمام بطل إسبانيا بنتيجة 22/20 في دور الـ16، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام بطل البوسنة بنتيجة 8/7 ويودع أولمبياد طوكيو.

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأولمبية.

وتنطلق منافسات التايكوندو يوميًا في تمام الساعة 3 فجرًا بتوقيت القاهرة وتستمر حتى الساعة ال 10 صباحا بتوقيت القاهرة، ويقام خلال هذه الفترة الأدوار التمهيدية وربع النهائي ونصف النهائي، وتنطلق في تمام الساعة ال 12 ظهرًا مباريات الترضية يليها مباريات الميدالية البرونزية ثم النهائيات، وتختتم المنافسات الساعة 3 عصرًا.

وقد تأهل التايكوندو المصري إلى دورة الألعاب الأولمبية ب 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، و سيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.
ويقود المنتخب الوطني المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.

سيف عيسى منتخب التايكوندو التايكوندو طوكيو 2020 طوكيو الميدالية البرونزية

ترشيحاتنا

ألمانيا : ما يحدث في تونس ليس انقلابا

كلية المراقبة الجوية تستقبل دفعة جديدة من الدارسين بالأكاديمية.. صور

جدل برلماني عن خروج مراكب الصيد من المياه الإقليمية المصرية

عالمة ومغنية وممثلة.. تريسي فنارا مرشحة للمقعد الثامن في أول رحلة مدنية إلى القمر

أزمة جديدة بين المصري وسعيدو سيمبوري.. وقرار عاجل بإيقاف اللاعب

بعد سخريتها من الحجاب.. فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5سنوات لإتهامها بازدراء الأديان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

ننشر أول صور للراقصة الأجنبية المقتولة بالقاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

12 طائرة إثيوبية تهبط اضطراريا في مطار الخرطوم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ