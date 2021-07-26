برنامج تدريبي لرؤساء القطاعات بـ مياه أسيوط بعد اجتياز اختبارات الوظائف القيادية

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية التدريب لرفع كفاءة ومهارات القيادات التنفيذيين بالشركات التابعة، واكتساب مهارات الإدارة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي بما ينعكس على أداء الشركات.

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برنامجا تدريبيا لعدد من رؤساء القطاعات بالشركة تحت إشراف الشركه القابضة للمياه بمشاركة مديرى عموم بعض الشركات الشقيقة وهى بنى سويف وسوهاج والجيزة والمنوفية.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة لشركة أسيوط والوادى الجديد، أن التدريب هدفه الارتقاء بالكفاءات المهنية للشركة، بمشاركة رؤساء القطاعات ( شرق، وسط، التخطيط، المشروعات، المالي، الدعم الفني، الوادي الجديد) لتفعيل استراتيجيات الاتصال الذى يوضح الطريقة المثلى للتعامل بين العاملين فيما بينهم وعلاقة الشركه بالمؤسسات المجتمعية.

