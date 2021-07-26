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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة أخبار البلد.. مصر الـ69 عالميا في مؤشر جودة الحياة.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

صدى البلد

نشر قسم الأخبار العديد من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.

انفوجراف .. مصر في المركز 69 عالميا في مؤشر جودة الحياة
https://www.elbalad.news/4902375

كلية المراقبة الجوية تستقبل دفعة جديدة من الدارسين بالأكاديمية.. صور
https://www.elbalad.news/4902331

بإجمالى 4,9 مليار جنيه.. وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد لمشروع البتلو
https://www.elbalad.news/4902146

القباج: نحرص على تجول قطار معرض ديارنا في كل محافظات مصر
https://www.elbalad.news/4902137

خالد قاسم : غلق 106 آلاف محل و76 ألف مطعم بالمحافظات
https://www.elbalad.news/4902316
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الغد لنهاية الأسبوع
https://www.elbalad.news/4902116
مراكب النجاة.. إطلاق حملة إعلامية لـ التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
https://www.elbalad.news/4902113

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