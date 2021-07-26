صدمة.. فتاة تكتشف أن قلبها في الجانب الأيمن

قادها سعالها الشديد لمعرفة حقيقة صادمة عن أجهزة جسدها، فعلى عكس البشرية جمعاء، ولدت شابة وقلبها بـ الجهة اليمنى وليست اليسرى كباقي الجنس البشري.

وكانت "كلير ماك" ذات الـ 19 عامًا تعاني من السعال الشديد على مدار شهرين، لتقرر أن تجري فحوصات وتخضع للأشعة السينية وهناك تكتشف حقيقة موضع قلبها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف المسح الشعاعي، أنها واحدة من الحالات النادرة التي تعيش بـ حالة تسمى "دكستروكارديا"، وهي أن يكون القلب في الجانب الخاطئ ويصبح القلب في الجانب الأيمن من الصدر بدلاً من الأيسر.

وقالت كلير: "كانت الطبيبة في حالة صادمة، وهي تقول لي: هل تعلمين أن قلبك على الجانب الأيمن؟ شعرت بالحيرة وبدأت بالضحك؛ لأنني لم أصدق ذلك".

واكملت: "أوضحت الطبيبة أن هذه الحالة تدعى دكستروكارديا وأنه يجب إبلاغ طبيب الرعاية الأولية بحالتي".

وبينما كانت الطبيبة تسرد التشخيص والحالة التي تمر بها "كلير"، كانت الشابة في حالة صدمة وارتباك شديد، وتقول: "كيف لم أكن أعرف هذا من قبل، عندما أخبرت والدي ووالدتي، شعرا بالخوف والصدمة".



ويرى الأطباء بأن حالة "كلير" لا تحتاج إلى الرعاية الخاصة وعادة تلك الحالة لا تهدد الحياة، ولكن كانت الحيرة لدى الأطباء بأن لم يكتشف أي طبيب من قبل أن قلبها في الجانب الخاطئ.

أما عن "دكستروكارديا" فهي حالة خلقية نادرة يرتكز القلب فيها في الجانب الأيمن بدلاً من الجانب الأيسر، ويولد بتلك الحالة أقل من 1% من البشر، ولن تؤثر على نوم الطفل حيث يتطور قلب خلال الأسابيع الأولى من الحمل في بعض الحالات ويتحول إلى الجانب الأيمن، ولم يتوصل حتى الآن إلى السبب في هذه الحالة.