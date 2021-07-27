أخبار التكنولوجيا..تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف iPhone 13.. وOnePlus Nord 2 الهاتف الأكثر قيمة في 2021

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

تعمل شركة آبل عملاقة التكنولوجيا على إطلاق جهاز لاب توب جديد MacBook Air قريبا، حيث سيأتي بشاشة من نوع Mini LED بقياس 13.3 بوصة صغيرة الحجم ، ولكن مع عدد من التحسينات والترقيات الجديدة ، بالإضافة إلى تقنيات كبيرة في الشاشة والأداء، ويتوقع أن يكون الجهاز بسعر أرخص نسبيا.



تعمل شركة ريدمي Redmi، الصينية العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي على إضافة العديد من التحديثات والتجسينات لسلسلة هواتفها الذكية Redmi K50، قبل إطلاقها ، والتى ستأتى بمواصفات مذهلة وإمكانات متميزة، ومن المتوقع إطلاقها بداية العام القادم 2022.



أطلقت عمالقة التكنولوجيا حول العالم الأسبوع الماضي العديد من الهواتف الذكية المتميزة بسعر منافس ومواصفات عالية التى كانت الهند محطتها الأولى فى الإطلاق كثاني أكبر الأسواق العالمية، ومن المقرر أن يتم إطلاقها تباعاً للأسوق العالمية.



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد طلبت بشكل عاجل أكثر من 100 مليون شريحة A15 لمعالج هواتف آيفون القادمة iPhone 13 من مورديها حيث تستعد لإطلاق الهواتف بعد حوالي شهر من الآن.



حصل هاتف OnePlus Nord 2 من شركة وان بلس الصينية على أفضل هاتف ذكي في 2021 للفئة المتوسطة فى الأداء والقدرة على التحمل ومقاومة الماء والغبار، حيث اختارته وكالة T3 للهواتف الذكية كالهاتف الأندويد الأفضل أداءا ضمن هواتف الفئة المتوسطة.



تتوالى التسريبات حول سعر ومواصفات هواتف iPhone 13 القادمة من شركة آبل الأمريكية، والتي من المقرر ان يتم إصدارها بعد أسابيع قليلة من الآن وتحديدا فى شهر سبتمبر المقبل، ومع معرفتنا معظم الميزات والملامح الأساسية التي ستأتي بها الهواتف إلا أن هناك تسريبات جديدة تكشف سعر هواتف iPhone 13 القادمة.



في نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات رسميا، نظام تشغيلها الأحدث ويندوز 11، وقامت الشركة بإصدار نسخة تجريبية منه لجميع المستخدمين لحين إصدار النسخة الرسمية منه لجميع المستخدمين.