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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب المصايف.. تامر أمين يوجه رسالة نارية لـ أهالي الإسكندرية

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن الغالبية العظمى من المصريين في العيد توجهوا إلى مدينة الإسكندرية و الساحل الشمالي ، مضيفاً أنه مشفق جداً جداً علي أهالي مدينة الإسكندرية .

 

وأضاف "تامر" من خلال برنامجه " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، قائلاً: أنا بقول بجد كتر خيركو لأهالي الأسكندرية أنتو الـ 10 أياه اللي فاتو أستحملتو و استقبلتو ناس كتيرة جداً و انا نيابةً عن الشعب المصري بقولكو أحنا أسفين أحنا تعبناكو و تقلنا عليكو بس ادي قداركو أن أنتو صحاب أحلى بحر و أحلى شط و احلى جو و مدينة و كورنيش و أحلى ضيافة.

 

وأوضح أن مدينة الإسكندرية كان يوجد فيها عدد خرافي من المصريين و الشوارع و الشواطئ كانت مقتظة و كان لا يوجد مكان لقدم و الكورنيش كان مزدحم 24 ساعة .

 

 شواطئ الإسكندرية

 

 و في سياق أخر شهدت شواطئ الإسكندرية  اقبالاً كبيراً  من المواطنين من مختلف المحافظات، اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة 


رصدت عدسة صدى البلد ازدحام المواطنين  على شواطئ الإسكندرية في العطلة الأسبوعية للنزول في البحر والاستمتاع بالشواطئ.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف، إن نسبة الإقبال بلغت 100% في بعض الشواطئ، مؤكدًا انتشار مشرفي الإدارة لمتابعة جميع الشواطئ وضبط أي مخالفات.

وأشار رشاد إلى أنه في ضوء توجيهات المحافظ للتحول الرقمي لتوفير كافة سبل الراحة للسادة المصطافين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية فقد تم سابقا الإعلان عن خدمة الحجز الإلكتروني للشواطئ مع بداية إعادة فتحها، حيث تلقينا حتى الآن أكثر من 2000 حجز عبر الموقع الرسمي للإدارة ومنذ بداية التشغيل.

وتقدم اللواء جمال رشاد بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة الفريدة والتي تتمشي مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي وتهدف في المقام الأول إلي منع التجمعات والازدحام أمام بوابات الشواطئ بما يتفق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
 


يذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أعلنت خطوات الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية من خلال صفحة «الإسكندرية الآن» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

وجاءت خطوات الحجز كالآتي الدخول على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، والضغط على أيقونة الشواطئ واختار الشاطئ الذي تريده والمنطقة الموجود بها، ثم التعرف على أسعار كل شاطئ قبل الحجز وموقعه على الخريطة، وبعدها تسجيل البيانات التي تشمل الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والرقم القومي، وعدد الأفراد، واليوم المطلوب للحجز، ثم اضغط على أيقونة «حجز الآن» سيظهر لك كود برقم الحجز مكون من 5 أرقام، وعقب ذلك، يتم تسليم كود الحجز ودفع قيمة التذاكر يكون على بوابة الشاطئ المحددة.

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