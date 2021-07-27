عاجل
حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة مراكب النجاة.. ونواب : نجحنا في القضاء على الظاهرة بشكل كبير.. ويجب دعم الشباب لتحقيق أهدافهم التنموية يرفع جهاز المناعة لمحاربة الأمراض.. تمتعي بطريقة عمل سينابون التفاح استكمال محاكمة المتهمين في قضية تنظيم جند الله .. اليوم اقتصاد الإمارات|المالية: نواصل دعم الجهود العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح تعرف على الدبلومات الجديدة بإعلام القاهرة لطلاب الدراسات العليا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يواصل اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو، طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام الحالي، حيث يؤدون امتحان مادة التوحيد.

مواعيد امتحانات العلمي


وبدأت امتحانات القسم العلمي، يوم السبت الموافق 19 يونيو، في مادة الفقه، ويوم الإثنين الموافق 21 يونيو في مادة الديناميكا.

 

كما امتحن الطلاب في يوم الأربعاء 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم، ويوم السبت الموافق 26 يونيو في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

 

أما في يوم السبت الموافق 3 يوليو أدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، واليوم الأربعاء 8 يوليو يؤدون الامتحان في مادة النحو.

 

أما في يوم السبت الموافق 10 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا ، ويوم الأربعاء 14 يوليو أدى الامتحان في مادة البلاغة، ويوم السبت 17 يوليو أدى الامتحان في مادة الحديث.

 

أما في يوم الأحد الموافق 25 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء واليوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد ، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

الامتحان الشفوي
 

يؤدي الطلاب بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان  الشفوي في مادة القرآن الكريم والحديث، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

الثانوية الازهرية العلمي طلاب امتحانات التوحيد

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 35 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 7 حالات وفاة

آلية عمل صندوق التأمين على الودائع بالبنك المركزي .. تعرف عليها

حكم اختراق شبكات الواي فاي؟ مركز الأزهر يوضح

بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة ..هل يتجاوز لبنان أزماته؟|خاص من بيروت

سيف زاهر: أختلف مع سيد عبد الحفيظ.. ولا داعي لحرب التصريحات

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

ارقدي بسلام.. الحزن يخيم على جمهور راقصة التجمع المقتولة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ