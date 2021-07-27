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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية لأداء امتحان التوحيد للقسم العلمي

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية لأداء امتحان التوحيد للقسم العلمي

بدأ منذ قليل، طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية، أداء امتحانات نهاية العام الحالي، في مادة التوحيد.

ورصدت كاميرا موقع صدى البلد، لحظة دخول الطلاب في هدوء وانتظام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة.

مواعيد امتحانات العلمي

وبدأت امتحانات القسم العلمي، يوم السبت الموافق 19 يونيو، في مادة الفقه، ويوم الإثنين الموافق 21 يونيو في مادة الديناميكا.

 

كما امتحن الطلاب في يوم الأربعاء 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم، ويوم السبت الموافق 26 يونيو في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

 

أما في يوم السبت الموافق 3 يوليو أدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، واليوم الأربعاء 8 يوليو يؤدون الامتحان في مادة النحو.

 

أما في يوم السبت الموافق 10 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا ، ويوم الأربعاء 14 يوليو أدى الامتحان في مادة البلاغة، ويوم السبت 17 يوليو أدى الامتحان في مادة الحديث.

 

أما في يوم الأحد الموافق 25 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء واليوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد ، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

 

الامتحان الشفوي

يؤدي الطلاب بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان  الشفوي في مادة القرآن الكريم والحديث، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

 

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