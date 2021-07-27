تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A52s

تتوالي التسريبات منذ أيام عن إعتزام شركة سامسونج إطلاق هاتف ذكي جديد تحت اسم Galaxy A52s، بعد نجاح طرازي Galaxy A52 و Galaxy A52 5G، والذي تم رصده على منصة Geekbench لإختبارات الأداء.

ووفقاً لموقع "Gsmarena"، التقني فقد رصدت منصة اختبارات الاداء Geekbench هاتفاً جديدا من قبل شركة سامسونج الكورية الجنوبية، يحمل رقم طراز SM-A528B، والذي سيعمل بمعالج Snapdragon 778G، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، حيث سيحمل اسم Galaxy A52s.

وأوضحت منصة Geekbench أن هاتف سامسونج القادم Galaxy A52s، يحتوي على نواة وحدة المعالجة المركزية الأحدث على الإطلاق من سامسونج "Cortex-A78"، كما سيحتوي على معالج رسومات أفضل من الإصدارات السابقة، حيث سيأتي بمعالج "Adreno 642L".

ويعمل هاتف سامسونج الذكي Galaxy A52s بنظام تشغيل أندرويد 11، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت، ويدعم الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس 5G، بإتصال أسرع يصل إلى 3.3 جيجا بايت في الثانية، كما يدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E والبلوتوث Bluetooth 5.2.

كما ذكرموقع "GalaxyClub" أن هاتف سامسونج القادم Galaxy A52s، سيأتي بخيار الألوان الثلاثه، وهي: الأبيض، الأسود والأخضر الفتح، ومن غير المتوقع أن يتم إطلاقه مع حدث سامسونج الرئيسي لهذا العام المقرر في 11 أغسطس، لذلك من المتوقع أن يتم إطلاقه تباعاً على نحو منفرد.

وينتظر المستخدمون دائماً من طرازات "S" من سامسونج إعدادات كاميرا مختلفه عن طرازي Galaxy A52 و Galaxy A52 5G، التي تم الإعلان عنهما فى مارس الماضي، لذلك من المتوقع العديد من التحسينات لهاتف سامسونج القادم Galaxy A52s، بجانب المعالج القوي التى حصل عليه الهاتف المرتقب.