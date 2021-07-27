النواب يوافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني

وافق مجلس النواب على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وقال الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنه عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 274 من اللائحة الداخلية أعلن فض جلسات دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.



وتنص المادة 274 على الآتى:

"يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائى.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس المادة 105 من مشروع القانون، بعد تقدم النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، بطلب إعادة مداولة بشأن المادة.