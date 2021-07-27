الأمن السيبراني يصدر تحذيرا بشأن ثغرات خطيرة في أجهزة آبل

حذر الأمن السيبراني من الثغرات المتكررة الموجودة على أجهزة آبل وعلى رأسها هواتف آيفون وأجهزة آيباد، حيث تستطيع الثغرات تنفيذ برمجيات وفيروسات خطيرة فى الأجهزة مما يدمرها ويجعلها غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.



وفي منشور له على موقع تويتر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودى جميع مستخدمي آبل من وجود ثغرات جديدة في أجهزة ومنتجات آبل، وأنه يجب الترقية فورا وتثبيت التحديثات التي أطلقتها الشركة لحماية المستخدمين.

وأدرج الأمن السيبراني التحذير بأنه عالى المستوى وأنه يشمل جميع المستخدمين لمنتجات شركة آبل، وأنه يجب الترقية فورا.



وتشمل الثغرات الخطيرة التي حذر منها الأمن السيبراني يمكنها أن ترسل الروابط أو الفيديوهات ضمن مجموعات مكالمات فيس تايم أو إرسال روابط معينة على تطبيقات الرسائل المختلفة، وعند فتح هذه الروابط يتم اختراقك فورا وتسريب بياماتك الشخصية.



وأصدرت شركة آبل الأمريكية تحديثا جديدا لمستخدميها خاصة هواتف آيفون وأجهزة آيباد ذات الإصدارات الأحدث، وهو تحديث iOS 14.7.1 والذي يعالج كل مشكلات الثغرات الأمنية التي تكررت فى الفترة الأخيرة.



وحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن تحديث iOS 14.7.1 هو تحديث طارئ لكل مستخدمي هواتف آيفون وآيباد ذات الإصدارات الأحدث ويعالج عددا من المشكلات منها ثغرة IOMobileFrameBuffer التي تضر بشاشة آيفون، وتسمح بالتسبب فى عدد من المشكلات للمستخدمين.

وقالت شركة آبل إن هذه الثغرات كانت تعمل على استغلال المستخدمين بشكل نشط، وأدت إلى عدد من المشكلات لمستخدمي هواتف آيفون تحديدا.