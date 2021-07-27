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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جريئة.. فهرية أفجان تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فهرية أفجان
فهرية أفجان

خطفت الممثلة التركية فهرية أفجان، أنظار متابعيها في جلسة تصوير جريئة، وقامت بمشاركة الصور عبر حسابها على إنستجرام، 

وظهرت فهرية أفجان بإطلالة ناعمة وجريئة، وهو ما عبر عنه متابعوها من خلال تعليقات الإعجاب.

 

 إطلالة فهرية أفجان

 

وظهرت فهرية أفجان مرتدية فستان باللون الفضي اللامع من الحرير بتصميم الكب من منطقة الصدر ، وهو ما أبرز أنوثتها.
 

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وقامت  فهرية أفجان برفع شعرها إلى الوراء وتركه منسدلا على ظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولفتت فهرية أفجان الأنظار بإطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الاحمر الناري ، مع الماسكرا  والآي لاينر  والكحل الأسود، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

 

فهرية أفجان


وتألقت فهرية أفجان في ارتداء الأكسسوارات؛ حيث اختارت قلادة ناعمة باللون الفضي حول عنقها، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.
 

حياة فهرية أفجان 


الممثلة التركية فهرية أفجان من أصل ألماني ولدت في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا. 

 

ودرست فهرية أفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد مع والدتها إلى إسطنبول.

 

أعمال فهرية أفجان 


صورت فهرية أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أظهر قدرتها التمثيلية؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.
 

وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، و شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.
 

واشتهرت فهرية أفجان في مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 حيث لعبت دور البطولة “فريدة”، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.


وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك، وهو دور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

 

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