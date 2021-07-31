د.محمد عونى يكتب: الأموال والصفقات المميزة وجهان لعملة واحدة

تعد الدوريات الخليجية مطمع العديد من لاعبي إفريقيا وأوروبا لما يمتلكوا من خزائن مالية مفتوحة تلبي رغبات هؤلاء اللاعبين،

فتعاقد خلال الأسابيع القليلة الماضية نادي الشارقة الإماراتي مع الدولي الكونغولي بن مالانجو قادما من فريق الرجاء المغربي بعدما إنسحب نادي الزمالك من الصفقة بسبب مغالاة النادي المغربي في بيعه للاعب،

فيما أتفق مواطنه العين مع سفيان رحيمي نجم الفريق الأخضر من أجل إنضمام اللاعب للفريق بعدما لم يستكمل النادي الأهلي المفاوضات بسبب إرتفاع المقابل المادي الذي طلبته إدارة الرجاء من أجل التفريط في خدمات أسد الأطلسي،

ولو عدنا بالزمن قليلا سنجد أن معظم المواهب التي تألقت رفقة أنديتها بأفريقيا ترحل إلي الأندية الخليجية،

ففي موسم2018 كان لاعب الترجي أنيس البدري مقدم مستويات مميزة رفقة أبناء باب سويقة وتوج معهم لفبدوري أبطال إفريقيا علي حساب النادي الأهلي ليرحل بعدها الي إتحاد جدة السعودي ثم بعدها تراجع مستوي اللاعب وعاد الي ناديه السابق خلال الموسم الماضي،

وايضا النجم التونسي فرجاني ساسي معشوق الجماهير الزملكاوية كان قد رحل من صفوف الترجي الي النصر السعودي في صفقة قُدرت بملايين الدولارت ليرحل بعدها وينضم الي القلعة البيضاء"نادي الزمالك"ويقدم أفضل مستوياته مع الفريق،

وعندما أراد الأبيض تجديد عقده رفض ليقرر التونسي الرحيل خلال الفترة الماضية بعدما تلقي عرضا مغريا من الدحيل القطري.

فيما رحل نجم الترجي سعد بقير الي أبها السعودي، عقب تتويجه بدوري الأبطال 2018 مع الفريق التونسي، وذلك بعدما قدم أفضل فترات حياته الكروية، ليقرر مسؤولي الفريق السعودي عرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات القادمة،

وانتقل اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي الحالي عندما كان يلعب في فريق مصر للمقاصة إلي نادي العين الاماراتي بعدما كان نجما لامعا في الدوري المصري، ليقدم مستويات كبيرة مع الفريق الإماراتي وينتقل الي المارد الاحمر خلال الموسم الماضي في صفقة كلفت الخزينة الحمراء 150مليون جنيه مصري، لكنه لم يكن علي نفس المستوي الذي كان عليه مع العين، ليضم بعدها الفريق الازرق المهاجم لابا كودجو مهاجم نهضة بركان والذي إستطاع لفت الأنظار اليه بشدة من خلال الأداء الكبير الذي قدمه مع فريقه المغربي،

ولن ينسي جماهير الوداد رحيل مهاجم الفريق اشرف بن شرقي للهلال السعودي بعد أن توج بالاميرة السمراء علي حساب الاحمر القاهري،

لتقرر إدارة الزعيم عرض اللاعب للبيع وتعاقد معه الابيض المصري ليقدم مستوي رائع مع الفريق منذ إنضمامه حتي الان، وخلد رحيل نجم نادي الزمالك الظهير الأيسر محمد عبدالشافي لنادي أهلي جدة السعودي ذكري سيئة لجماهير النادي الزملكاوي،

حيث لم يستطع الفريق تعويضه لمدة 4مواسم،

بالرغم من إستقدام الادارة العديد من اللاعبين المميزين لكنهم لم يكونوا بنفس مستوي شيفو.

علي الصعيد الآخر يسعي اللاعبين الذين تقدموا في العمر والمتواضع أدائهم في أوروبا للإنضمام للدوريات الخليجية من اجل إدخار بعض الأموال لمساعدتهم عقب إعتزالهم، فقد تعاقد الدحيل القطري مع نجم دفاع توتنهام الإنجليزي البلجيكي توبي ألدرفيريلد البالغ من العمر 32عاما،

بقيمة 13مليون جنيه إسترليني ليكون خليفة النجم المغربي المهدي بن عطيه لاعب بايرن ميونيخ ويوفنتوس الإيطالي السابق والذي رحل خلال الفترة الماضية، بعدما تعاقدت معه إلادارة القطرية بمقابل مادي ضخم خلال فترة الإنتقالات الماضية، بينما إنضم النجم العالمي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس السابق للدحيل خلال فترة الانتقالات الماضية، وتقاضي اليوفي 5ملايين يورو للتفريط في خدمات النجم الكرواتي،ويحصل اللاعب علي 8مليون يورو كراتب سنوي، وإنضم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لإتحاد جدة السعودي قادما من ويست بروميتش الإنجليزي، وذلك بعد قرار الإدارة ببيع اللاعب عقب الإصابات المتكررة التي تعرض لها مع الفريق، وايضا قوة المقابل المادي الذي عرضه الفريق السعودي علي الإنجليز واللاعب.

وكانت أبرز التعاقدات التي حدثت في الشرق الأوسط عندما ضم السد القطري النجم الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة والذي لعب لمدة موسمين توج خلالهما ببطولات عديدة منها الدوري والكأس القطري، ثم بعدها أصبح مديرا فنيا للفريق خلفا للبرتغالي مانويل جيسفالدو فيريرا، ليظل لغز تألق اللاعبين في الأندية التي يلعبون إليها قبل إنضمامهم للخليج وتردي مستواهم بعد التعاقد معهم أبرز الألغاز التي حيرت عقول جماهير الدوريات الخليجية، لما فيه من إهدار للأموال الكبيرة التي يدفعونها إليهم وللاندية التي توافق علي رحيلهم، ثانيا التغير الكبير في مستوياتهم بالسلب مما يدفع الإدارات لبيعهم بسعر قليل،

والغريب إن هؤلاء اللاعبين منهم من يتألق بعد رحيله مثل ساسي وبن شرقي مع الزمالك وأمثلة كثيرة مع اندية مختلفة.