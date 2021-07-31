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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المركز الروسي للمصالحة: الجيش السوري حقق الاستقرار في درعا

الجيش السوري
الجيش السوري

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن الجيش السوري تمكن من تحقيق الاستقرار في محافظة درعا جنوبي البلاد.
وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى أن مسلحي إحدى الجماعات المناهضة للحكومة هاجموا مواقع الجيش السوري في المحافظة.
وقال إنه "بفضل جهود القوات المسلحة السورية تم تحقيق استقرار الوضع، واعتبارا من 30 يوليو تم الإعلان عن وقف إطلاق النار".
وأضاف أن أجهزة الأمن السورية تمكنت من الاتفاق مع قادة الجماعات المسلحة حول تسوية الوضع.

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