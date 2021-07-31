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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل انطلاقه في سبتمبر .. تفاصيل مهرجان المسرح القومي

مهرجان المسرح القومي
مهرجان المسرح القومي

تقام الدورة الرابعة عشر من مهرجان المسرح القومي هذا العام في الفترة ما بين 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2021، وذلك بمقر المسرح القومي.

 

وأقيم إجتماع لمناقشة تفاصيل المهرجان حضره كل من رئيس المهرجان يوسف إسماعيل بجانب كل من المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح ، والناقدة عبلة الرويني، ووماجدة عبدالعليم المنسق العام للمهرجان، والفنان أشرف عبدالغفور، ، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكرى، والمخرج حمدي حسين بكرى، والفنانة هايدى عبدالخالق، بجانب عدد أخر من النجوم والمهتمين بالمسرح.

وتم وضع أسماء مبدئية  للمكرمين في الدورة المقبلة ومن المفترض أن يتم التصويت عليها، بجانب العمل على ملفت أخرى تخص أعضاء لجان التحكيم ومواعيد فتح وغلق المشاركة في الدورة الجديدة.

 

تفاصيل الدورة الماضية (13) 

يذكر أن بدأ حفل افتتاح المهرجان القومى الماضي (الدورة الـ 13) للمسرح بعرض "الميراث" رؤية وإخراج المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وجمل حوارية عماد عبد المحسن، وديكور محمد الفرماوى وإعداد موسيقى احمد طارق يحيى ومخرج منفذ علا فهمى، وتصميم رقصات كريمة بدير.


وقالت الفنانة رانيا محمود يس، بعد استلامها درع تكريم الفنان الراحل محمود يس فى حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ13، والذى أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حلم الفنان محمود يس بدأ على خشبة المسرح وعندما وفد من بورسعيد للقاهرة كان حلمه أن يكون نجم مسرح قبل أن يتحول حلمه للسينما، وأشكر إدارة المهرجان ووزيرة الثقافة على هذا التكريم.


وقالت وزيرة الثقافة خلال كلمتها: "أهلًا بحضراتكم جميعًا فنانين ونقاد وإعلاميين وكل محبى المسرح، المهرجان القومي للمسرح أصبح هو الحراك الحقيقي للمسرح المصري وهو حصاد عام كامل من الإبداع لكل المسرحيين من شباب محمل بالطموح والأفكار الجريئة ونجوم كبار لديهم خبرات وتجارب مهمة". 

وتابعت دكتورة إيناس عبد الدايم: "اسمحوا لي أن نحيي كل المشاركين في هذه الدورة من مبدعين في كل فروع العمل المسرحي لأنهم عملوا في ظروف استثنائية، وأتمني لكم مشاهدة مسرحية جيدة في كل عروض المهرجان وأطالبكم بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ويحيا المسرح ويحيا الفن وتحيا مصر". 
 

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