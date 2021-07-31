أشرف عبد الباقي يشوق جمهوره لـ مسرحية شمسية وأربع كراسي

روج الفنان اشرف عبد الباقي، لمسرحيته الجديدة "شمسية وأربع كراسي" ،ونشر صورة الافيش ،ظهر فيها مع نجوم مسرح مصر ومريهان حسين من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب اشرف عبد الباقي معلقا من خلال الصورة: "مستنينكم ابتداءا من يوم الخميس ٥ أغسطس على مسرح الساحل في مسرحية شمسية واربع كراسي 🎪🎭تأليف : كريم سامي و محمد عبدالوهاب ✍️ اخراج : استاذ اشرف عبدالباقي 💥الحجز من خلال المسرح بفندق مارينا تايم او من خلال موقع تيكيتس مارشية🎫 او كلم 16826📞مسرح الساحل شمسية واربع كراسي".



مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، المقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4 يوم الخميس المقبل، يشارك عبد الرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.



وتدور أحداث المسرحية التي يشارك في بطولته محمد عبد الرحمن بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.