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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القومي للبحوث والبحث العلمي يوقعان عقد تصنيع وتسويق جهاز كبسلة ميكروية.. اليوم

القومي للبحوث
القومي للبحوث

يوقع المركز القومي للبحوث عقد تصنيع وتسويق جهاز كبسلة ميكروية، اليوم الاثنين الموافق 2-8-2021، في المركز القومى للبحوث، وسيوقع الاتفاقية، الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ سعيًا إلى تكامل جهود المؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية.


وكان الدكتور قرنى عبدالله خليل، مبتكر جهاز الكبسلة الميكروية، MICROW-Encapsulation- قال إنه جهاز يستخدم لعمل تغليف تغليفًا كاملاً للمواد الصلبة أو السائلة أو الغازات داخل مصفوف من بوليمرات طبيعية بهدف تكوين جزيئات صغيرة الحجم (خرزات أو كريات مجهرية أو كبسولات دقيقة) وذلك لاستخدامها فى التطبيقات المختلفة.

وأضاف "عبدالله " أن حجم الحبيبات/الكبسولات المحضرة بهذه الطريقة والمغلفة بغشاء مسامى أو غير منفذ بهذه الطريقة، يتراوح ما بين بضع مئات من النانو إلى بضع مليمترات.

وأشار إلى أنه تم اختراع سلسلة من أجهزة  NRC-Encapsulator وهي عبارة عن اصدارات مختلفة من أجهزة كبسلة ميكروية من المستوى المعملى الى المستوى النصف صناعى تتميز بتركيب وتصميم محكم وابتكارى مع هيكل مضغوط وغير معقد وسهل الإستخدام لانتاج  كبسولات دقيقة للمواد النشطة والوظيفية وذلك لأعمال البحث والتطوير المبتكرة على النطاق المعملى او النصف صناعى  في العديد من القطاعات المختلفة بما في ذلك ؛ الأدوية والغذاء والأعلاف ومستحضرات التجميل والزراعة والبيئية.

وأوضح أن هناك العديد من الموديلات التى تم إنتاجها وتطويرها من أجهزة الكبسلة، وهي 4 موديلات كالتالي:

- NRC-S1 Encapsulator معملى

- NRC-5Pro Encapsulator  معملى

- NRC-27Pro Encapsulator  نصف صناعى

- NRC-42 Pro Encapsulator نصف صناعى

وتابع : "كما اننا لدينا القدرة على انتاج وتصنيع اجهزة حسب احتياجات ومتطلبات العميل الجهات المستفيدة، الجامعات المركز و البحثية ، شركات الأدوية: كبسلة المواد االفعالة- كبسلة الفيتامينات، شركات إنتاج المكملات الغذائية، وحدات البحث والتطوير فى الجهات الصناعية".

واستطرد: "يتراوح سعر البيع للجهاز الواحد حسب النوع من 200 الى 300 الف جنيه مصري، بينما سعر الجهاز المستورد يتراوح ما بين 750 ألف ومليون 200 ألف جنيه".

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا القومي للبحوث

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