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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الأولمبية المصرية : هناك أمل لحصد ميداليتين.. تاريخ مواجهات منتخب اليد أمام ألمانيا فى الأولمبياد .. وصول المنتخب الأولمبي لمطار القاهرة

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية  أو العالمية، وجاء أبرزها كما يلي:

صدام متكرر .. تاريخ نتائح مصر لليد أمام ألمانيا فى الأولمبياد


يصطدم منتخب مصر لكرة اليد بنظيره الألماني مرة أخرى في دورة الألعاب الأولمبية، عندما يلتقيا عصر يوم الثلاثاء، في آخر مواجهات دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020.

أولمبياد طوكيو .. إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة الرومانية رسميا

ودعت إيناس خورشيد لاعبة منتخب مصر للمصارعة منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

اليوناني ميلتياديس تينتوجلو يتوج بالميدالية الذهبية في منافسات الوثب الطويل بأولمبياد طوكيو

منح اليوناني ميلتياديس تينتوجلو الميدالية الذهبية الأولى لبلاده في أولمبياد طوكيو بعد تتويجه في منافسات الوثب الطويل للرجال برياضة ألعاب القوى والتي أقيمت صباح اليوم الإثنين.

أولمبياد طوكيو .. أسامة السعيد يودع تصفيات الرماية 50 متر بندقية

ودع أسامة السعيد لاعب منتخب مصر للرماية تصفيات 50 متر بندقية ثلاثة أوضاع بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

العداءة جاسمين كاماتشو تمنح بورتوريكو الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ المشاركات الأولمبية

منحت العداءة جاسمين كاماتشو بورتوريكو الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ المشاركات الأولمبية وذلك خلال الفوز بذهبية سباق 100 متر حواجز للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020”.

أولمبياد طوكيو.. سما فاروق تودع منافسات ربع نهائي الكياك

ودعت اللاعبة سما فاروق منافسات الكياك من الدور ربع النهائي، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

أولمبياد طوكيو.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة

ودع مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوي منافسات رمي المطرقة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

منتخب مصر الأولمبي يصل لمطار القاهرة بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى مطار القاهرة، بعد المشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، التي تستضيفها اليابان، حتى 8 أغسطس الجاري.

الأولمبية المصرية : ما زال هناك أمل فى حصد ميداليتين خلال أولمبياد طوكيو 2020

أكد شريف العريان، السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، أن بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 لا زال لديها أمال لتحقيق ميداليتين جديتين خلال الأيام المقبلة ليكون المجموع 4 ميداليات.

منتخب مصر لكرة اليد دورة الألعاب الأولمبية الأولمبية عندما يلتقيا عصر يوم الثلاثاء في آخر مواجهات دور الثمانية ل ايناس خورشيد أسامة السعيد سما فاروق مصطفى الجمل منتخب مصر الأولمبى

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