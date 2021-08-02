قطار الثانوية العامة يصل محطته الاخيرة .. اعلان النتيجة منتصف اغسطس .. صدى البلد ينشر حصاد أبرز شائعات و وفيات امتحانات 2021 .. والتعليم تعلن اعداد الطلاب الغشاشين

وصل اليوم قطار امتحانات الثانوية العامة 2021 إلى محطته الاخيرة ، والذي كانت قد انطلقت رحلته منذ 10 يوليو 2021 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقد شهدت رحلة قطار امتحانات الثانوية العامة طوال هذه الفترة ، العديد من المشاهد التي اثارت الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها.

مشهد تداول صور الاسئلة والاجابات امتحانات الثانوية العامة

استمرت عمليات تداول صور اسئلة واجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 لجميع الشعب “علمي علوم - علمي رياضة - ادبي”، مع ملاحظة ان هذه الصور يتم تداولها بعد بدء زمن الامتحان وليس قبله .

وقد نجحت وزارة التربية والتعليم في ضبط الطلاب المتسببين في نشر صور اسئلة واجابات الامتحانات على فيس بوك ، وشددت على تطبيق عقوبات قانون الغش عليهم بحزم.

وفيات امتحانات الثانوية العامة 2021

توفيت "منار. م. س"، 17 عامًا، طالبة في الصف الثالث الثانوى بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات، عقب تدهور حالتها الصحية بسبب ازمة قلبية أثناء دخولها لجنة امتحان الفيزياء

كما قامت طالبة ثانوية عامة تدعى " مروة ص.ا" 18 سنة بمركز طوخ فى القليوبية بالتخلص من حياتها بالانتحار بتناول مادة سامة مما أدى إلى مصرعها فى الحال لمرورها بحالة نفسية بسبب امتحانات الثانوية العامة تم نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وشهدت امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وفاة المعلم رضا محمد حسن عطية، مراقب بالثانوية العامة، أثناء عمله في لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات بالقليوبية، والذي وافته المنية بعد تعرضه لغيبوبة سكر ، وتم نقله لمستشفى بنها .

وشهدت امتحانات الثانوية العامة ايضا ، وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بمدرسة بلال بن رباح الثانوية بـ نويبع نتيجة أزمة قلبية.

ضبط أكثر من 200 غشاش طوال امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عن ضبط عددا من حالاتت الغش ونشر الامتحان وتهكير التابلت طوال فترة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد اعداد الغشاشين المضبوطين في كل يوم من ايام امتحانات الثانوية العامة 2021 .

يوم 10 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات "الغربية، والدقهلية، المنوفية، والفيوم، وبني سويف"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وسيتم الإعلان عن تلك الإجراءات فور الانتهاء منها.

يوم 11 يوليو 2021 : ر صد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت

يوم 12 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 23 حالة غش

يوم 13 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حاله غش

يوم 14 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 9 حالات غش

يوم 15 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (33) حالة

يوم 17 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (35) حالة

يوم 18 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (7) حالات

يوم 24 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (20) حالات غش

يوم 25 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (14) حالة غش

يوم 26 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (19) حالة غش

يوم 27 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (6) حالات غش

يوم 28 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش

يوم 29 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش

يوم 31 يوليو 2021 : رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (6) حالات غش

مراحل التشكيك في امتحانات الثانوية العامة 2021

سرد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مراحل التشكيك في امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتلعيم : لا يخفى على أحد ما نتعرض له في امتحانات الثانوية العامة الحالية من محاولات مستميتة للتشكيك في مصداقيتها بكافة الطرق.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه مما يحدث من ادعاء يومي بتسريب الامتحانات ، ونشر وتصوير صفحات الغش الالكتروني ثم النغمة الجديدة التي تدعي تغيير النتيجة مقابل أموال!

وأضاف وزير التربية والتعليم : أود ان أطمئن السادة أولياء أمور الطلاب المجتهدين ، أن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يتم الادعاء ، ونحن صححنا الإجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا في هذا، نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : إن المراقب الجيد للأحداث سوف يدرك ببساطة ان الامعان في نشر صور امتحانات، رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف اثارة البلبلة والتشكيك اكثر من استهدافه النجاح لان الغشاش عادة لا يشهر بنفسه او يفضحها وانما تنظيمات اكبر هى من تسعى لهذا.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن كل الإدعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة وادعو الجميع بعدم تداولها او الوقوع فيها ، وكل ما يقال عن اوراق الاجابة والتيكيت وتغيير النتائج كذب وبهتان.

أبرز شائعات امتحانات الثانوية العامة 2021

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه الشديد من انسياق المصريين وراء شائعات امتحانات الثانوية العامة 2021 والمساعدة في نشرها، بدون أي محاولة للتحقق من صحة ما يقال.

وضرب وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مثالا بشائعة وضع سؤال عن جمع كلمة حليب في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية" .

وقال وزير التعليم: دعونا نفكر دقائق من يصنع شائعة مثل "جمع حليب" بعد الامتحان، وكيف أن المئات انهمروا بالتطاول على الوزارة والدعوات السلبية بدون تحقق من المعلومة ولماذا يصنع مثل هذه الاشاعة؟، السبب واضح وهو تصدير رأى عام ضد التطوير للرجوع الى الوراء وهدم كل شئ من اجل المكاسب من النظام القديم البائس.

كما تطرق وزير التربية والتعليم إلى ما أثير عبر السوشيال ميديا بشأن انتحار بعض الطلاب لعجزهم عن إجابة امتحان العربي دون أن يشير أي منشور إلى اسأ اي منهم أو مدرسته أو حتى المدينة التي يقيم فيها!، ثم فوجئ الجميع بخروج بعضهم للتعليقات الساخرة علي البوستات التي تؤكد انتحارهم!

وأضاف وزير التعليم: المؤسف بعض الصحفيين تسابقوا للتعليق وكأنها حقيقة ويساهمون في خلق رأى عام بصعوبة الامتحانات.

ثم تطرق وزير التعليم لثالث الشائعات وهي شائعة تسريب امتحانات الثانوية العام ، متسائلا: هل من ادعى "تسريب" امتحان العربي للشعبة العلمية ونشره قبل الامتحان كان صادقا؟ وهل من دفعوا له اموالا اكتشفوا انه محتال؟.. هل تعلمون ان هناك من يدعي ان معه امتحان العربي للشعبة الادبية ونشره ايضا وهو مزور ومن العام الماضي؟، هل عرفتم ان من نشر ان معه امتحان العربي منذ الامس وعليه الساعة ٤:٥٨ فجرا استخدم فوتوشوب لصناعة هذه الصورة؟

وقال وزير التعليم: لقد وصلتنا آلاف الأسئلة والانتقادات وكأن الامتحان قد تسرب فعلا رغم التزوير الكامل والبهتان، ولذا أرجو أن نتبين ماذا نقرأ على المواقع لان هناك من بستغل قلق وتوتر اولياء الامور لاثارتهم ضد الدولة وضد النظام الجديد واترك لكم التفكر في هذه الملاحظات.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الشهر الجاري ، حيث تنهي حاليا وزارة التربية والتعليم اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 “إلكترونيا” و رصد الدرجات و اعداد قائمة أوائل الثانوية العامة استعدادا لعرض نتيجة الثانوية العامة 2021 على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لـ اعتمادها رسميا ، ليتم بعد ذلك اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم .

10 معلومات هامة عن نتيجة الثانوية العامة 2021