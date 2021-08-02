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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

علم "صدى البلد" من مصادره، أن الحالة الصحية لـ الفنانة دلال عبد العزيز لم تحرز أي تطور أو تحسن، حيث بدأت حالتها النفسية تتدهور خاصة بعد مرور أكثر من 100 يوم لها داخل المستشفى.

 

في الوقت ذاته تشعر دلال عبد العزيز بالحزن على الفنان سمير غانم بعدما أخبروها بأنه يعاني من نفس مشكلتها في الرئة، حيث لم يتم إخبارها حتى الآن برحيله.

 

وتحاول دنيا وإيمي سمير غانم إخراج والدتهما من حالة اليأس، وأنها ستتحسن حالتها في القريب العاجل وستتمكن من التواصل مع والدهما سمير غانم.

 

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

 

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وفاة سمير غانم وتدهور حالتها.. 100 يوم من المعاناة لـ دلال عبد العزيز داخل العناية المركزة

 

دلال عبد العزيز حالتها النفسية سمير غانم الفنانة دلال عبد العزيز رامي رضوان

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