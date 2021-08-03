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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ بـ47 ألف درهم.. أسطول سيارات فولكس فاجن 2021 في الإمارات

تبدأ 47 ألف درهم..
تبدأ 47 ألف درهم.. أسطول سيارات فولكس فاجن 2021 في الإمارات

تحظى علامة فولكس فاجن الألمانية بشعبية كبيرة حول العالم على مدار عشرات السنين، بفضل إصداراتها المتنوعة التي تلبي احتياجات المستهلكين في الأسواق العالمية و العربية بشكل خاص، و على رأسها السوق الإماراتي للسيارات.

يطرح موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر ومواصفات أسطول سيارات فولكس فاجن في الإمارات موديلات 2021.

 

1 ـ تي روك

تتمتع سيارة فولكس فاجن تي روك 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي متصل بشاحن توربيني، ينتج قوة 150 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، تعمل بمنظومة الدفع الامامي للعجلات.

تشمل سيارة فولكس شاشة معلومات بقياس 8 بوصة ، إضافة إلى نظام صوتي مميز من 6 سماعات Beats بقوة 300 وات مع مضخم صوتي ودعم الشحن اللاسلكي وإمكانية الاتصال بالهواتف وأداء المكالمات من داخل المقصورة، بجانب دعم الدخول بدون مفتاح وإمكانية غلق وفتح باب حقيبة الأمتعة كهربائياً. 

أسعار تي روك 2021 موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى ترند بسعر 74 ألف درهم.

الفئة الثانية ستايل بسعر 90 ألف درهم.

الفئة الثالثة SPORT R-LINE بسعر 109 ألف درهم.

2 ـ تيجوان

تقترن سيارة فولكس فاجن تيجوان 2021 بخيارين من المحركات، الأول سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة 150 حصان، و عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي، أما المحرك الثاني يأتي بسعة 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة 184 حصان و229 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ونظام دفع على جميع العجلات.

جهزت سيارة تيجوان 2021 بكاميرا متعددة الاستخدامات، وشاشة زجاجية متحركة فوق شاشة العدادات لتوضيح السرعة، وإمكانية التحكم فى وضعية القيادة ومنها النظام الاقتصادي، ومقاعد أمامية كهربائية قابلة للتعديل والتدفئة، وفرش المقاعد من الجلد، ومصابيح ليد Matrix-Iq light ، وفتحة سقف بانوراما، ومساحات أمامية قابلة للتسخين لمنع الضباب أوتوماتيكيا مع حساس مطر، و جنوط رياضية 19 بوصة.

أسعار تيجوان موديل 2021 في الإمارات:

الفئة الأولى S PLUS بسعر 93 ألف درهم.

الفئة الثانية SE بسعر 106 ألف درهم.

الفئة الثالثة SE بسعر 120 ألف درهم.

الفئة الرابعة SEL بسعر 134 ألف درهم.

الفئة الخامسة R-LINE بسعر 167 ألف درهم.

3 ـ طوارق

حصلت سيارة فولكس فاجن طوارق 2021 على خيارين من المحركات، الأول سعة 2000 سي سي TSI رباعي الأسطوانات بقوة 250 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر، ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي، أما المحرك الاخر سعة 3000 سي سي، يخرج قوة قدرها 340 حصان، يمكنه الوصول ال 100 كم في غضون 6 ثواني. 

حدث التقنيات الرائدة ومجموعة أنظمة المساعدة والرفاهية والراحة . كما تتميز السيارة بمظهر رشيق مع المشتت الرياضي الأنيق ومصابيح الجناح الخلفي الديناميكية بتقنية LED وأنابيب العادم المطلية بالكروم، بها جنوط رياضية بقياس  18 و21 بوصة، كما تأتي الشبكة الامامية العريضة بلمسات من الكروم في مقدمة السيارة لتصل إلى المصابيح الأمامية، LED ونظام IQ مع أوضاع الإضاءة الذكية وميزة مساعد الضوء الديناميكي.

أسعار فولكس فاجن طوارق موديل  2021 في الإمارات:

الفئة الأولى TRENDLINE PLUS بسعر 169 ألف درهم.

الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر 207 ألف درهم.

الفئة الثالثة HIGHLINE بسعر 239 ألف درهم.

الفئة الرابعة HIGHLINE PLUS بسعر 264 ألف درهم.

الفئة الخامسة OFF-ROAD PACKAGE بسعر 280 ألف درهم.

الفئة السادسة R-LINE بسعر 299 ألف درهم.

الفئة السابعة R-LINE بسعر 299 ألف درهم.

الفئة الثامنة MILLION PACKAGE بسعر 320 ألف درهم.

4 ـ تيرامونت

تمتلك فولكس فاجن تيرامونت 2021 محرك 3600 سي سي، سداسي الأسطوانات، يخرج قوة قدرها 280 حصان، وعزم 360 نيوتن/متر، مع نظام دفع رباعي للعجلات، وناقل الحركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، تبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كم / س.

حملت سيارة تيرامونت مقود كهربائي حيث انه يعمل بنظام التوجيه بموتور كهربائي صغير مثبت تحت عجلة القيادة فهو يوفر العديد من المزايا مثل، نعومة وسلاسة في ركن السيارة، قدرة عالية ومرونة أثناء المناورة علي سرعات عالية، تمتلك السيارة كاميرا خلفية للرؤية تظهر اثناء العودة الى الخلف، تتمكن الكاميرا من توضيح كل شيء بنسبة 360 درجة.

يبلغ سعر فولكس فاجن تيرامونت موديل 2021 R-LINE  في الامارات بـ 196 ألف درهم.

5 ـ باسات 

تأتي سيارة فولكس فاجن باسات 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي متصل بشاحن توربيني، ينتج قوة 150 حصان، و عزم أقصى للدوران 270 نيوتن / متر، ، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، تتسارع السيارة من 0 الى 100 في خلال 9 ثواني.

تتمتع سيارة باسات بالعديد من وسائل الأمان، وأبرزها وسائد هوائية للركاب في الأمام إضافة إلى ستائر هوائية جانبية، ونظام فرامل ABS مانعة الانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي، كما يوجد نظام GPSللملاحة، ونظام ذكي لركن السيارة بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود المنحدرات ومثبت للسرعة وIQ Light.

أسعار فولكس فاجن باسات 2021 في الإمارات:

الفئة الأولى TRENDLINE بسعر 96 ألف درهم.

الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر 121 ألف درهم.

5 ـ  شيروكو

تتوفر سيارة  فولكس فاجن شيروكو 2021 بمحرك قوي 4 سلندر، سعة 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يخرج قوة 255 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة اتوماتيك DSG من 7 نقلات دفع امامي للعجلات، تتسارع السيارة من السكون الي سرعة 100 كم \ساعة في خلال 8 ثواني، واقصي سرعة لها 230 كم \ساعة.

تأتي سيارة شيروكو بشاشة مقاس 9 بوصة تعمل باللمس لعرض أنظمة الوسائط والخرائط بسهولة، مكيف للهواء من النوع الاتوماتيك ثنائي المناطق مع فتحات مكيف خلفية، نظام الدخول الذكي بدون مفتاح وزر لبدء التشغيل والايقاف لأن يتم تسهيل عملية الدخول والخروج، مخرج كهرباء امامي بقياس 12 فولت وشاحن لاسلكي، مصابيح امامية وخلفية ليد وأضواء ليد نهارية لأن تعمل علي زيادة رياضية السيارة، كشافات ضباب امامية، جنوط رياضية قياس 15 بوصة، فتحة سقف كهربائية، مسحة مزيل ضباب للزجاج الخلفي، مرايا جانبية كهربائية.

يبلغ سعر فولكس فاجن شيروكو R 2021 في الامارات بـ 171 ألف درهم.

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