عاجل
على طريقة موانا| جلسة تصوير لـ محمد ثروت وزوجته.. شاهد فودة يوجه بتحويل محطة تموين السيارات بهضبة أم السيد لمركز خدمات متكامل في أولى جلسات مؤتمر الإفتاء العالمي.. العلماء يؤكدون: مشكلات العالم أصبحت معقدة.. والإفتاء الجماعي أشد إلحاحا اليوم عن ذي قبل.. والفتوى الشرعية أهم المناصب الدينية بعد سباق المشايخ مع كورونا 15 أغسطس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مهارات الاتصال الفعال الديهي: دار الإفتاء حققت شبه معجزة في إعادة تأهيل مفهوم الفتوى.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تبدأ في اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة.. الخميس المقبل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة كلية الاعلام بجامعة القاهرة، عن بدء استقبال الطلاب المتقدمين ل اختبارات القدرات الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق ، بدء من يوم الخميس الموافق ٥ من أغسطس الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا .

 

و في نفس السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.


ومن جانبها أعلنت إدارة كلية التمريض بـ جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة الكلية ، طريقة التسجيل لاختبار القدرات عبر الإنترنت بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير بنجلادش لبحث سبل التعاون المشترك

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات لكلية التمريض


خطوات التسجيل لاختبارات القدرات
1-  يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.


2-  يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.


3- تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، 

وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.


4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.


5-  يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.


6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

اختبارات القدرات كلية الاعلام بجامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الإعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ترشيحاتنا

مدرب حراس المنتخب الأولمبي: الشناوي يستحق الاحتراف في أوروبا

الأمر متروك لها.. هل وافقت ياسمين عبد العزيز على الخروج من المستشفى؟

هل يجوز للابن الزواج من امرأة طلقها والده قبل الدخول بها؟ علي جمعة يجيب

أولمبياد طوكيو.. فرنسا تتأهل لـ نصف نهائي كرة اليد وتنتظر الفائز من مصر وألمانيا

كنت فاكراه كريستيانو رونالدو.. عبير صبري تكشف كواليس صورتها مع رونالدينيو| خاص

كريم شحاتة: أتمنى تتويج الزمالك بالدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

شاهد... تامر أمين يفتح النار على رمضان صبحي | لهذا السبب

فقد الوعى.. تفاصيل مرض بيومى فؤاد فى الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ