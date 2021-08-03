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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 أغسطس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مهارات الاتصال الفعال

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة، كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الـ"أون لاين" عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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ومن هذه الدورات؛ دورة تدريبية حول مهارات الاتصال الفعال يومي 15 و16 أغسطس 2021.


و نوه المركز بأنه يتم التسجيل في هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط:
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

تربية فنية جامعة حلوان تعقد دورات تدريبية على الأشغال الفنية

انطلاقا من دور جامعة حلوان فى المشاركة المجتمعية، تنظم كلية التربية الفنية مجموعة من الدورات التدريبية والورش الفنية الصيفية للشباب والطلائع، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وتضمن الدورات التدريبية الاتى :
التصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، ودورة الاشغال الفنية بخامة الجلد والقماش، وكذلك أشغال الحلى المعدنية، والتوظيفات النسجية، و تشكيل الزجاج و فن الكاريكاتير، والبطانات الطينية المزججة، وأيضا دورة ذوي الاحتياجات الخاصه.


كما تنظم ورش عمل صيفية في الرسم والتصوير وتتضمن ( المنظر الطبيعي - دراسات بالرصاص -  تجريب بالخامات - كولاج -  اشغال الحلي بالسلك -   اشغال الحلي بالاركيت- اشغال خشب - فن النحت - طباعة - التشكيل الخزفي).

جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات البرامج التدريبية مهارات أعضاء هيئة التدريس دورة تدريبية مهارات الاتصال الفعال

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