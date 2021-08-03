خاص.. بيومي فؤاد يكشف تطورات حالته الصحية بعد غيابه عن الوعي ليومين

كشف الفنان بيومي فؤاد لموقع "صدى البلد"، تطورات حالته الصحية بعد غيابه عن الوعي لمدة 48 ساعة.

وقال بيومي فؤاد في تصريح خاص: "أنا بخير الحمد لله وحالتي مستقرة.. وأتلقى باقي العلاج".

وأضاف بيومي فؤاد: "أجريت مسحة فيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية الحمد لله.. ارتفاع حرارتي؛ كان بسبب نزلة برد فقط".

واختتم "أشكر كل من اطمئن علي، وعلى حالة الحب الكبيرة التي شهدتها.. وسأعود لمصر خلال الأسبوع المقبل".

ونشرت صفحة الفنان بيومي فؤاد عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تعرضه لفقدان الوعى أثناء تواجده فى الإمارات.

وعلق بيومى فؤاد: "أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة.. مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شوفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية والصحة)، لدرجة إني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم، ومع تأكدهم إنها مش كورونا”.

وتابع بيومى فؤاد : “ملحوظة في ناس من اللي اهتمت، ماتعرفش مين بيومي فؤاد، بس يعرفوا إني ضيفهم، شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة”.

مسلسل عودة الأب الضال

استأنف الفنان بيومي فؤاد تصوير مسلسل "عودة الأب الضال" بعد اجازة عيد الاضحى استعداد لعرضه في أغسطس المقبل.

وكشف المؤلف محمد أبو السعد في تصريحات صحفية له عن موعد عرض العمل بالقنوات الفضائية، مُشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.

"عودة الأب الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور، شادي الفونس وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال.