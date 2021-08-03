الهاني سليمان: أنا من أفضل 3 حراس في مصر

قال الهاني سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، إنه من أفضل 3 حراس في مصر.

وأضاف الهاني سليمان، في تصريحات تلفيزيونية: “من وجهة نظري أنا من أفضل ثلاث في مصر، بجانب محمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمود جنش حارس الزمالك”.

وأكمل : طموحي خلال الفترة المقبلة العودة لصفوف منتخب مصر خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله معي أحمد ناجي مدرب حراس سموحة.

وفي سياق آخر، أكد أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، أن الفريق لم يستفد من فترة توقف الدوري الممتاز ، مشيراً إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية غير موجود تماماً .

وقال سامي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: “فترة توقف الدوري الممتاز أضرت كثيراً بنادي سموحة ، وعقب استئناف المسابقة سنخوض مباراة كل 48 ساعة ، وسنعاني من ضغط المباريات”.

واختتم سامي: “نتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل”.