بفرمان من السلطان هيثم.. وزير الخارجية العماني يتوجه إلى إيران لهذا السبب

غادر صباح اليوم بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني السلطنة ، متوجّهًا إلى الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة ، وذلك بناءً على التكليف الصادر عن السلطان هيثم بن طارق .



وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك ياتي لتمثيل السلطنة في مراسم أداء الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي لليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لبلاده التي ستقام في العاصمة طهران بعد غدٍ الخميس.

وتلقى سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، في وقت سابق ، تلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس إبراهيم رئيسي الرئيس المنتخب لجمهورية إيران.

وخلال الاتصال، تبادل سلطان عمان ورئيس إيران التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده على البلدين والشعبين الصديقين باليمن والخير والبركات.

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.



وفي وقت سابق، نفت سلطنة عمان الأنباء حول وجود مبادرة عمانية لحل الأزمة اليمنية.

وقال وزير الخارجية العماني ، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي "لا توجد مبادرة عمانية، وإنما مساع عمانية للتوفيق بين جميع الأطراف".

و بشأن تغير السلوك الإيراني في المنطقة بعد انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي، قال البوسعيدي: "كل سلوك قابل للتغيير والتطور، إذا توفرت القناعات والإرادة السياسية لذلك بصورة جماعية ومتبادلة وعبر الحوار والتفاهم".

ونفى الوزير العماني قيام بلاده بمبادرة لتنظيم حوار إقليمي مع طهران، قائلا: "لا نقود أي جهد من هذا القبيل.. وأي حوار إقليمي يجب أن ينبع من دول المنطقة ذاتها".