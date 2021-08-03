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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدي المفتي تتدرب علي التسلق تحضيرا لعمل فني جديد

صدى البلد

شاركت الفنانة هدي المفتي، فيديو لكواليس تدريبها علي التسلق تحضيرا لعمل فني جديد بإسم"بيميو"، ونشرته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت المفتي معلقة من خلال الفيديو:"From Bimbo rehearsals _من تحضيرات بيمبو".

ويستعد المخرج عمرو سلامة، لطرح عمل فني جديد، عبر منصة "شاهد"، حيث سبق أن كشف عن اسمه، وهو "بيمبو"، ولكن لم يحدد بعد، ما إذا كان مسلسلًا أم فيلمًا، وذلك عندما ظهر في صورة، نشرها عبر حسابه على “إنستجرام” رفقة أبطاله من الفنانين “هدى المفتي، أحمد مالك، ويجز” وعلق عليها: "بنطبخ حاجة جديدة".

وكانت هدى المفتي في وقت سابق أثارت الجدل بتصرف غريب وغير متوقع حيث قامت الفنانة هدي المفتي بإلغاء متابعة الفنانة دينا الشربيني على موقع تبادل الصور انستجرام .

على الرغم من حالة الجدل التي أثيرت حول الفنانة هدى المفتي، وتصدرها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد مشاركتها في كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل بجوار النجم عمرو دياب، تبين أمر مفاجئ وهو عدم متابعتها لحساب الهضبة على تطبيق انستجرام.

وبالبحث في قائمة المتابعين بحساب هدى المفتي الرسمي بتطبيق انستجرام، تبين عدم وجود عمرو دياب ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والبالغ عددها 1581 حسابًا.

بيمبو الفنانة هدى المفتى اخبار هدى المفتي هدي المفتي المخرج عمرو سلامة

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