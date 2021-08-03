تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط كمية من الأقراص المنشطة مخفاة داخل شاحنة بميناء نويبع البحرى.

تمت عملية الضبط بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ ، والجهات المعنية الذين تمكنوا من ضبط كمية من الأقراص المنشطة مخفاة داخل شاحنة قيادة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" حال وصوله إلى ميناء نويبع البحرى مشموله المستندى "رمان" والمشحونة بمعرفته، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.