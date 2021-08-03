زراعة الشيوخ تطالب بالتوسع في إنشاء المزارع المصرية بأفريقيا

طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ من الحكومة التوسع فى إنشاء المزارع المصرية بمختلف الدول الافريقية مؤكدة أن الدول الافريقية من الدول الواعدة فى مجال الزراعة .

وقال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن افريقيا يمكن بالتعاون مع مصر أن تكون سلة غذاء العالم كله، موضحاً أن مصر لها تجارب ناجحة فى إنشاء المزارع بأفريقيا خاصة أن هذا المشروع بدأ فى عام 1998 بمزرعة النيجر، ثم تم إنشاء مزرعة زامبيا فى 2006.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى إن انشاء المزارع المصرية بالدول الافريقية زاد الاهتمام به فى عام 2014 بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية القارة الأفريقية لمصر، وبالتالى تم إعادة تفعيل مشروع إنشاء مزارع مصرية فى دول افريقيا موضحاً أن اكبر دليل على ذلك زيادة عدد المزارع المصرية فى دول أفريقيا بشكل كبير منذ عام 2014 ويتم حاليا إنشاء 4 مزارع جديدة داخل عدد من الدول الأفريقية وهى تنزانيا وجنوب السودان وزمبابوى ومالاوى، بجانب تنويع تلك المزارع، وإنتاج تقاوى أصناف مصرية فى دول افريقيا بجانب تصدير الصوب الزراعية لعدد من دول أفريقيا.

وأعرب المهندس عبد السلام الجبلى عن ثقته التامة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعطاء ملف التعاون الزراعى بين مصر ومختلف دول القارة السمراء اولوية قصوى مناشداً رجال الاعمال والاستثمار العاملين فى مجال الاستثمار ومشروعات التصنيع الزراعى بالتوجه لاستثماراتهم داخل الدول الافريقية.