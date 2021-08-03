زيادة سعر رغيف العيش .. لماذا اتخذ السيسي القرار الصعب ؟

محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب

“محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب”، كلمات اختارها الرئيس السيسي خلال حديثه في افتتاح مدينة "سايلو فودز" الغذائية بمدينة السادات، ورغم وقعها القوى إلا أنها الصواب بعينه فلا يمكن أن تستمر سلعة غذائية بسعر 5 قروش فقط.

أسباب زيادة سعر رغيف العيش

كلمات السيسي كانت واضحة فقد حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، الرئيس عدد مجموعة من الأسباب المنطقية لقرار الزيادة، في مقدمتها أن سعر 20 رغيف من الخبز المدعم بسعر سيجارة واحدة، بالإضافة إلى أن سعر بيع رغيف الخبز "5 ساغ" وهي عملة غير معروفة للأطفال الصغار في زمننا الحالي.

زيادة رغيف العيش

سعر رغيف العيش الجديد

ورغم توجيه الرئيس بالزيادة إلا انه طمن المواطنين ان الحديث عن زيادة رغيف العيش لن يكون كبيرا، قائلا: "هنا مش هيكون عن زيادة كبيرة، ولكن الزيادة هتكون متناسبة مع قدرات المواطنين"، ووجه كلامه للمصريين قائلا: "بقول للرأي العام لن نستطيع.. داخل في مشروع حياة كريمة عشان نغير حياة الناس.. مبقولش ناخد رقم كبير، لكن ناخد من هنا، عشان نضيف لموضوع التغذية المدرسية".

وأكد السيسي انه تحمله مسئولية القرار كاملة، وقائلا: "الناس يقولوا ده كلام خلي وزير التموين يشيلها لا أنا اللي أشيلها قدام بلدي وناسي، مش معقول ادي 20 رغيف بثمن سيجارة هذا الأمر لا بد أن يتوقف".

تكلفة انتاج رغيف العيش

وحول قرار الرئيس فقد أظهرت بيانات وزارة المالية للعام المالي 2020، أن دعم الخبز خلال العام الماضي يزيد على 50 مليار جنيه وهو الرقم الكبير الذي يضيف تحميلا ضخما على موازنة الدولة.

ووفق تصريحات وزير التموين على مصيلحي، في إبريل الماضي فإن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد 62.5 قرش وبكده يكون الرغيف الحالي في السوق أكثر من 12 ضعف تكلفة إنتاجه.

زيادة رغيف العيش

تكلفة الوجبات المدرسية



قال الرئيس السيسي، إن توفير وجبات مدرسية للطلاب بتكلفة 8 مليارات جنيه، قائلا: "منين.. والوجبة هتكون فى حدود الـ 6 أو الـ 7 جنيهات للطفل".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، "حد هيقولي دا كتير للوجبة الواحدة.. هقولك لما تيجي تعمل نظام غير لما تيجي تعمل حاجة فى البيت.. والنظام فيه حوكمة ".

وتابع الرئيس السيسي: "قولت للحكومة هنقدر نوفر 8 مليارات جنيه.. قالولي أه قولتلهم هنبدأ إزاى.. والحل هو أني أخصم من ميزانية الوزارات"، مضيفا: "من كل وزارة هاخد منها حتة".

زيادة سعر العيش

خطورة النمو السكاني المتزايد

وأكد الرئيس السيسي، إن النمو السكاني المتزايد يمثل خطورة للدولة، حيث أنه يجب أن يكون هناك وعي لدي المواطنين بشأن النظام الصحي لأبنائهم.

ذكر الرئيس السيسي إن نتائج البيانات عن شريحة التقزم والسمنة بين طلاب المدارس، تم وضعها أمام جميع المصريين وليس الحكومة فقط، وذلك لأنهم أولاد مصر يجب الاهتمام الكبير بأمورهم، منوها إلى أن هذه الشريحة لها الحق في وجود الاهتمام من الحكومة والشعب معا .

سعر العيش الجديد

نسبة سمنة الأطفال

وأضاف الرئيس السيسي: "عاوزين ننجب أطفال كتير ولا أطفال يتمتعون بصحة وتعليم جيد، نحن نمتلك 3.4 مليون طالب لديه أعباء على قلبه من السمنة، فهذا يعنى قلة الرعاية والاهتمام بهؤلاء الأطفال، سواء كان في المدرسة أو في المنزل".

وتابع الرئيس السيسي : "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهل لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق توفير نظام غذائي وصحى".

تنظيم الإنجاب في مصر

وقال الرئيس السيسي: “الجهد الذي نبذله ليس منة.. ولو مش هنقوم بدورنا نمشي”.

وأكد الرئيس السيسي أن الرزق على الله ولكن الله أمر بالتفكر والتدبر والأخذ بالأسباب.

وتساءل الرئيس السيسي: “طفل واحد بصحة جيدة ولا 3 أطفال بظروف مرضية صعبة؟ فالأطفال المصابون بالأنيميا يعانون من عدم التغذية السليمة والتقزم الذي بلغ 1.2 مليون”.

وأضاف السيسي، أن تنظيم الإنجاب فى مصر من أهم الأسباب التى تساهم فى عملية التنمية والاقتصاد، ويؤثر بالسلب فى موضوعات كثيرة ويعد تحديا، معقباً أنه فى طريقه وجد تعديا على الأراضى الزراعية بسبب النمو السكانى “عشان يقدر المواطن يأكل عياله”.

وأكد السيسي، أنه “من 2011 حتى الآن زاد 20 مليون إنسان، عشان كده الناس بتسأل الأسعار غالية ليه علشان حجم الطلب بيزيد”، لافتا إلى أن النمو السكاني للمواطنين لن يعجل عملية التنمية، فلا بد من تحليهم بالوعى تجاه هذه القضية.

زيادة رغيف الخبز



الوجبة المدرسية

وقال الرئيس السيسى، “إن القضية مش أى أكل ومش أكل شرب ولا أى رعاية" ، لافتاً إلى أنه خلال السنوات الماضية كنا نسمع أن الوجبات المدرسية بها تسمم سواء من الناس اللى كانت تسئ للمنظومة أو تقول الحقيقة”.

وأضاف الرئيس السيسى، أننا نسعى أن تقدم الوجبة الغذائية المدرسية للطفل فى المدرسة بشكل جيد.

وأشار الرئيس السيسي :" عايزين أطفال يتمتعون بصحة وتعليم جيد، نحن نمتلك 3.4 طالب لديه أعباء على قلبه من السمنة، فهذا يعنى قلة الرعاية والاهتمام بهؤلاء الأطفال، سواء كان في المدرسة أو في المنزل".

وتابع الرئيس السيسي "يجب أن نعترف بتقصيرها جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهلى لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحى".

الوجبة المدرسية

تطويرالوجبة المدرسية

قال اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر تكليفات بتطوير نظام التغذية المدرسية الحالي، من خلال إنشاء منظومة متكاملة لتقديم وجبة غذائية مثالية لطلاب المدارس بقيمة غذائية عالية، وإنتاج منتجات غذائية بجودة عالية من السلع الاستراتيجية وتوفيرها بالأسواق بأسعار تنافسية لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أنه جرى التخطيط لإنشاء مدينة صناعية لوجيستية متكاملة تحت مسمى شركة «سايلو فودز» باعتبارها أحد روافد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التي تضم مصانع للأغذية يخدمها مطحن ومجموعة صوامع للقمح، بالإضافة مصانع طباعة وتغليف وقطاع النقل والحركة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز» أن العمل سار على قدم وساق بسواعد مصرية، وجرى الانتهاء من هذا المشروع على مساحة 135 فدانا بإجمالي 567 ألف متر مربع بالسادات ، وما يتبعه من بنية تحتية ومرافق صناعية في أكثر مدة زمنية ممكنة في ظل جائحة كورونا التي أثرت على مجالات التنمية في العالم.

احتياطي القمح في مصر

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر دائما لديها اكتفاء ذاتي من الأرز وكان هناك تذبذب فى الأسعار، ومن خلال ذلك تم وضع قواعد منضبطة للتوريدات من كافة الموردين.

وأضاف "المصيلحي" خلال افتتاح الرئيس السيسي المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، أنه تم وضع سلعة المكرونة فى البطاقة التموينية، موضحا أنه تم عمل نظام معلومات متكامل فى منظومة القمح.

وتابع أنه تم تخفيض فاتورة الاستيراد من القمح إلى 13% هذا العام، لافتا إلى أن احتياطي القمح وصل إلى 6 أشهر ونصف، متابعا: "لم نصل إلى هذا الرقم من قبل".