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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان جسر البحر يشكون من الإشغالات وسرقة التيار الكهربي

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد عادل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين  وسرقة التيار الكهربي.

وقال عادل  في شكواه: نعاني نحن سكان شارع جسر البحر  من سرقة  التيار الكهربي من قبل الباعة الجائلين وانتشار  الشغالات بالشارع مما يعوق حركة المرور .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس

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