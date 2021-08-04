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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3,238 مليار درهم قيمة تجارة دبي مع كوريا بالربع الأول من 2021

صدى البلد

تواكب جمارك دبي الاستعداد لاستضافة دبي معرض اكسبو العالمي من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الهيئات الدبلوماسية لاطلاعهم على الخدمات والتسهيلات التي توفرها الدائرة للمشاركين في المعرض.

 

ومن هذا المنطلق استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا بدبي لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين .

 

وتم خلال اللقاء عرض دور جمارك دبي في تعزيز نجاح معرض اكسبو العالمي من خلال مبادرات الدائرة ومشاريعها لدعم المشاركين في المعرض حيث ستستمر اللقاءات عبر تنظيم زيارة جديدة لوفد كوري إلى الدائرة للاطلاع على أفضل الممارسات والمبادرات التي طورتها جمارك دبي لخدمة المشاركين في معرض اكسبو.

 

وأكدت جمارك دبي حرصها على تلبية كافة المتطلبات لدعم التجار الكوريين وتيسير التجارة مع جمهورية كوريا التي تعد من الشركاء المهمين في تجارة دبي .

 

يذكر أن جمهورية كوريا أول دولة في العالم توقع معها دولة الإمارات اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بهدف تعزيز التجارة المتبادلة بين البلدين الصديقين ما يظهر مدى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي تحرص جمارك دبي على دعمها عبر التعاون مع الهيئات الدبلوماسية والشركات والتجار من جمهورية كوريا.

 

وقال أحمد محبوب مصبح إن جمارك دبي تحرص على تعزيز التعاون مع الهيئات الدبلوماسية لجمهورية كوريا من أجل تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية بين دبي وجمهورية كوريا الصديقة .

 

وأشار إلى أن اللقاء مع القنصل العام لجمهورية كوريا بدبي جاء لبحث التنسيق المشترك من أجل زيادة حجم وقيمة التجارة المتبادلة بين الطرفين حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع جمهورية كوريا في الربع الأول من العام 2021 نحو 3,238 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 2,551 مليار درهم والصادرات بقيمة 549,782 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 137,473 مليون درهم وفي العام 2020 بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية جمهورية كوريا 13,56 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 11,505 مليار درهم والصادرات بقيمة 1,599 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 456,917 مليون درهم.

 

وأضاف أن الدائرة تعمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لكافة المشاركين في معرض اكسبو العالمي من أجل دعم نجاح المعرض في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي مع التقدم الدولي نحو التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19.

 

وأشار إلى أن الشركاء من كوريا اطلعوا على المشاريع والمبادرات التي طورتها الدائرة لخدمة المشاركين في المعرض وفي مقدمتها قناة اكسبو الجمركية الذكية المخصصة لتقديم التسهيلات للعارضين وخدمة دفتر الادخال المؤقت للمواد التي تدخل إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي للعرض في اكسبو بالإضافة إلى تخصيص مكتب جمركي للدائرة في موقع اكسبو لخدمة المشاركين في المعرض وتمكينهم من الاستفادة من كافة المشاريع والمبادرات التي طورتها جمارك دبي لتعزيز التبادل التجاري مع كافة دول العالم.

 

وأعرب مون بيونج جون عن تقديره لجهود جمارك دبي ودورها في دعم التجار والمستثمرين من كوريا من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، مؤكداً أن الهيئات الدبلوماسية الكورية تتطلع لتعزيز التعاون مع جمارك دبي لدعم نجاح اكسبو العالمي الذي يعد من أهم الأحداث والمعارض الاقتصادية في العالم ويكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية حيث يمثل المعرض دعماً كبيراً لتعافي الاقتصاد العالمي من آثار أزمة جائحة كوفيد-19.

جمارك دبي معرض اكسبو العالمي جمهورية كوريا مون بيونج اقتصاد الامارات

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