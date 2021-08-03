مجمعات كبرى.. باحث اقتصادي: المدينة الصناعية الغذائية صرح عظيم

علق محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على افتتاح الرئيس السيسي اليوم لـ المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات .



وقال محمد شادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، إن افتتاح الرئيس السيسي اليوم للمدينة الصناعية الغذائية يعتبر افتتاح لـ صرح عظيم ينضم لـ صروح عظيمة افتتحتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات والمجالات ".

وأضاف محمد شادي :" الإدارة السياسية مهتمة بالصناعات المختلفة سواء كان الصناعات البتروكيماوية والجلود والأثاث والملابس والصناعات الغذائية".

وتابع محمد شادي :" الدولة المصرية افتتحت عددا كبيرا من مصانع المواد الغذائية"، مضيفا:" مصر تنشأ مجمعات صناعية كبرى في مختلف المجالات والقطاعات ومصر تتجه إلى إنتاج كميات ضخمة من مختلف السلع ".

توجيه الرئيس السيسي برفع سعر رغيف الخبز المدعم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حان الوقت لإعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأنه ليس من المعقول أن يكون ثمن 20 رغيف عيش بثمن سيجارة، موضحا أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم..



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، "ثمن الوجبة المدرسية من 6 إلى 7 جنيهات، وتكلفة الوجبة سنويا على الدولة 8 مليار جنيه، متابعا: "الفلوس دي هنجبها منين؟".



وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، "عاوزين ننجب اطفال كتير أو أطفال يتمتعون بصحة وتعليم جيد، نحن نمتلك 3.4 طالب لديهم أعباء على قلوبهم من السمنة، فهذا يعنى قلة الرعاية والاهتمام بهؤلاء الأطفال، سواء كان في المدرسة أو في المنزل".



وتابع الرئيس السيسي "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهالى لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحى".

يستعرض صدى البلد تفاصيل إنتاج رغيف الخبز في منظومة دعم الخبز بالأرقام التالية:



سعر تكلفة رغيف الخبز الواحد حوالي 65 قرشا

تتحمل الدولة 60 قرشا مقابل إنتاج كل رغيف

سعر بيع الرغيف 5 قروش

يدفع المواطن 25 قرشا فقط مقابل حصته من الخبز يوميا

20 رغيفا مدعما يساوي سعر سيجارة واحدة

تدعم الدولة حصة الفرد من الخبز بقيمة 3 جنيهات لكل 5 أرغفة يوميا

تبلغ فاتورة دعم الخبز نحو 53 مليار جنيه

تستورد مصر حوالي 14 مليون طن قمح سنويا

تشتري وزارة التموين القمح المحلي من المزارعين بقيمة 15 مليار جنيه

