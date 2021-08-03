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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نيابة عنه..

شقيق المشير حسين طنطاوي يرفع العلم على الكراكة الأحدث بأسطول قناة السويس

الكراكة حسين طنطاوي
الكراكة حسين طنطاوي

كشفت مصادر ملاحية مطلعة بهيئة قناة السويس، عن قيام القبطان أحمد طنطاوي، شقيق المشير حسين طنطاوي، برفع العلم على ثاني أكبر كراكة بالشرق الأوسط، والمنضمة حديثا للأسطول البحري للقناة غدًا، الأربعاء، نيابةً عنه.


وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن برنامج احتفالية قناة السويس بالذكري السادسة لافتتاح القناة الجديدة، يتضمن مراسم تدشين الكراكة حسين طنطاوي، والتي تتضمن عرض فيلم عن المشير حسين طنطاوى والكراكة حسين طنطاوى، ثم كلمة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يعقبها  التحرك إلي الكراكة ورفع العلم بمعرفة القبطان “أحمد طنطاوى”.

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كما كشف المصادر، عن أنه من المقرر تدشين ثلاث وحدات بحرية لمكافحة التلوث، خلال احتفالية الهيئة بالذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.


وأشارت إلى انتهاء الاستعدادات لاحتفالية الغد التي من المقرر أن يشهدها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة بالمارينا بشرق القناة.


قالت إنه تم قطر الوحدات الثلاث إلى منطقة الاحتفال استعدادا لتدشينها، غدا الاربعاء، برفع العلم عليهم.


وكانت  3 وحدات بحرية جديدة لمكافحة التلوث من طراز «مالتى كلينر 128»، وصلت يونيو الماضي،  ، رصيف ورشة قسم التحركات ببورسعيد، بعد انتهاء بنائهم بترسانة «إيفينور» EFINOR الفرنسية، أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في مجال بناء وحدات مكافحة التلوث، ضمن تطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية بالهيئة.


وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن الوحدات الجديدة المصنعة من الألومنيوم «كاشط 1وكاشط 2 وكاشط3» تعد الوحدات الأولى من نوعها فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ومصممة بأعلى المواصفات العالمية للوحدات المعتمدة التي تعمل في مجال مكافحة التلوث البترولي.


ولفت ربيع إلى أن الوحدات الجديدة ستعمل بالمراكز الرئيسة لمكافحة التلوث التابعة لإدارة التحركات بالهيئة بمدن القناة الثلاث ومجهزة بأحدث المساعدات الملاحية والرادارية للعمل والسير في جميع الأوقات بالقناة ليلاً ونهاراً، بجانب تزويدها بوسائل اتصال لاسلكية تتيح التواصل المباشر مع مركز التحكم واستقبال التعليمات، ومنظومة مراقبة بالكاميرات في مقدمة ومؤخرة الوحدة، لإجراء عمليات مناورة لمكافحة الزيت بمنتهى الدقة والسرعة ومراقبة عملية مكافحة الزيت.


وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الوحدات الجديدة تناسب احتياجات العمل بالقناة وتتماثل في خصائصها ومواصفاتها، فيبلغ طول الوحدة 13,5 متر، وعرضها 5 أمتار، فيما يبلغ غاطسها 1,5 متر، وتصل سرعتها 9 عقد خلال الإبحار فيما تتراوح من 4 إلى 5 عقد خلال مناورات مكافحة التلوث.
 

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