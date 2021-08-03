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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفع سعر الخبز

شعبة المخابز تفجر مفاجأة بشأن بيع الخبز.. فيديو

الخبز
الخبز

قال عبد اللطيف وهبة نائب رئيس شعبة المخابز، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحريك سعر الخبز المدعم اليوم تأخر كثيرًا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أنه يحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار المهم.


وأشار إلى أن هناك مجموعة من المواطنين تقوم بشراء الخبز وتبيعه كأعلاف للمواشي، أو تتركه فى المخبز وتحصل على أموال.


ولفت إلى أن هناك هادرا من الخبز يصل لـ 70%، فهناك مجموعة من المواطنين تترك الخبز وتحصل على أموال.


وكشف أنه من منطقة شعبية، ويشاهد بيع المواطنين للخبز، معلقًا : " المواطن يشتري الخبز بـ 5 قروش ويبيعه لـ البقال بـ 60 قرشا".


وأوضح أن وضع البطاقة فى المخبز يوفر لصاحب المخبز دقيق يجعله يبيعه بأسعار مرتفع للتجار، ومربي المواشي.

 

 

أول رد برلماني بشأن رفع سعر رغيف الخبز

 

 

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن إستهلاك الدولة من محصول القمح يتميز بكونه استهلاكا عاليا حيث يصل إلي 15 مليون طن، كما أنه من المحاصيل الإستراتيجية التي تسعي الدولة لتوفير أكبر مخزون منها بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي.

 

أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي بشأن رفع سعر رغيف الخبز يأتي في إطار رفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع الغذائية، معقبا " السعر اللي موجود بالسوق للخبز متغيرش من عقود ومدعوم دعم كامل من الدولة"، لافتا إلي أنه لابد من النظر لسعر رغيف الخبز من حين لأخر لكي يواكب الأسعار العالمية.

 

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلي أن سعر رغيف الخبز حتي الآن لم يصل إلي السعر الحر بالسوق المحلي مما يوضح كم الأموال التي تنفقها الدولة في منظومة الخبز، لذا فالإتجاه حاليا هو رفع الدعم بشكل تدريجيا.

 

وتابع النائب، أن هذا القرار يعد بمثابة تقدير لقيمة رغيف الخبز ، كما يسهم في إيجاد معدل متوازن للإستهلاك منه وذلك بسبب وجود ظاهرة منتشرة بين المواطنين وهي جعل رغيف الخبز كوجبة غذاء للطيور وعلي هذا النهج يتم إهدار دعم  كبير لغير مستحقيه.

 

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