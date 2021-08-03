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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الطاقة النظيفة

عالم مصري يذهل العالم .. النمل منجم ذهب للطاقة النظيفة

الدكتور سامح سمير
الدكتور سامح سمير

قال الدكتور سامح سمير استاذ مساعد بقسم النبات بكلية العلوم بجامعة طنطا، إنه متواجد فى الصين حاليًا، إنه يقدم الشكر لـ جامعة طنطا لمساندته.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أنه توصل لـ انتاج الوقود من أمعاء النمل الأبيض.


ولفت إلى أن النمل منجم ذهب للطاقة النظيفة، وهو أقوى المفاعلات الحيوية في العالم، وهناك أبحاث موثقة بذلك.

 

صحف بريطانية تشيد بابتكار الدكتور سامح سمير بـ علوم طنطا في إنتاج وقود حيوي

 

 أشادت كبريات الصحف البريطانية بما حققه الدكتور سامح سمير علي عطوة الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم بجامعة طنطا، من إنجاز علمي متميز، ونجاحه في استخدام بكتريا أمعاء النمل الأبيض في إنتاج الوقود الحيوي، بعد نشر بحثه العلمي في كبرى المجلات العلمية الدولية المتخصصة (Bioresource Technology).


وقال الدكتور سامح سمير- في تصريح، اليوم الثلاثاء- إن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها من حيث اكتشاف سلالات بكتيرية جديدة من أمعاء النمل الأبيض "آكل الخشب" لها قدرة فائقة ليس فقط لتكسير الخشب المطلي بالكريزوت بل وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من نواتج التكسير والمعالجه في إنتاج الوقود الحيوي "الميثان" عن طريق الهضم اللاهوائي، مما يوفر حلاً فريدًا ومستدامًا لإزالة التلوث.


وأضاف أن هذا البحث يأتي في إطار خطة الدولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي باتت الركيزة الأساسية وشريان التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، مشيرًا إلى إنتاجه العديد من الأبحاث التطبيقية في كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية أو مخلفات المصانع وما تحتويه من صبغات ومواد كيميائية سامة، وتحويلها إلى صور متعددة من الطاقة (الميثان – البيوديزل – البيوإيثانول) كمنتج نهائي، وذلك من خلال المعالجة البيولوجية، والتي تتميز بكونها آمنة للبيئة ورخيصة التكلفة.


من جانبه، قدم الدكتور طارق مصطفي محمد عميد كلية العلوم بجامعة طنطا، التهنئة للدكتور سامح سمير، متمنيًا المزيد من التقدم والترقي لرفعة شأن الكلية والجامعة، موجها الشكر لإدارة الجامعة ممثلة في الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة.


 

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