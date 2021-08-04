واخدينه للعالمية.. السفير الكندي الجديد يأكل الكشري في أحد مطاعم القاهرة|صور

يعتبر طبق الكشري أيقونة مميزة في قائمة الطعام المصري الذي لا تخلو منه مائدة طعام مصرية، كما يشهد رواجًا ضخمًا في دول مختلفة حول العالم.

وشهد أحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة، زيارة من السفير الكندي الجديد بالقاهرة، لويس دوما، مساء أمس الأول الإثنين، ليتذوق الكشري المصري والذي أشاد به على الصفحة الرسمية للسفارة.

واختتم السفير زيارته بشرب الشاي بالنعناع، قبل أن يلتقط الصور التذكارية له في المكان.

واخدين الكشري للعالمية..

وأعرب سفير كندا، لويس دوما، عن سعادته بخوض تجربة تناول أشهر وجبة مصرية وهى "الكشرى".

وقال: “إنها تجربة جميلة، وأن المصريين يتميزون بكرم الضيافة والترحيب ويتجلى ذلك فى كميات الطعام المقدم، وهو ما لاحظته أثناء عملى بالقاهرة منذ 25 عاما، والمطبخ المصرى متميز والطعام كان ومازال ممتازاً”.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الكندية في مصر على موقع فيسبوك شكرا خاصا للمطعم .

وردَت صفحة المطعم على نفس الموقع بشكر السفير على الزيارة، كما نشرت العديد من الصور للسفير مع افراد طاقم العمل، واثناء تناوله الكشري، وأيضا اثناء تجهيزه طبقه الخاص بنفسه.

ولاقت الصور رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، كما شهدت ردود أفعال فكاهية من المتابعين للصفحة.

وقال أحد المتابعين في تعليق "ياريت ميكونش كتر في الشطة"

وأضاف آخر "إحنا المصريين بنستخدم الكشري كمصل ضد كل الأمراض"

وقال ثالث، تلاقي السفير بعد ما خلص اكل عجبه الكشري فطلب كمالة.

السفير يبدي اعجابه

وفي سياق متصل، قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية بالمعهد القومي للتغذية، إنه بالإضافة إلى طعم الكشري اللذيذ، فهو يتكون من عدد كبير من المواد الغذائية، مثل المكرونة، والشعرية، والأرز، والعدس، والحمص، والبصل، والصلصة، والزيت، والكمون، والثوم، والخل، ولكل عنصر من هذه الأطعمة فائدة على الأقل للجسم، كما أن الكشري كوجبة له العديد من الفوائد العديدة الصحية للجسم.

طبق الكشري

وأوضح أن تناول الكشري يجعل البكتيريا الصديقة للإنسان تحول ألياف البقول إلى أحماض "البيوتيريك" التي تحافظ على سلامة خلايا القولون، وتمنع تكاثر الخلايا المسرطنة وتدفعها إلى الانتحار المبرمج، وتقلل من الإصابة بسرطان الثدي.