عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واخدينه للعالمية.. السفير الكندي الجديد يأكل الكشري في أحد مطاعم القاهرة|صور

السفير الكندي يتناول
السفير الكندي يتناول الكشري في القاهرة

يعتبر طبق الكشري أيقونة مميزة في قائمة الطعام المصري الذي لا تخلو منه مائدة طعام مصرية، كما يشهد رواجًا ضخمًا في دول مختلفة حول العالم.

وشهد أحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة، زيارة من السفير الكندي الجديد بالقاهرة، لويس دوما، مساء أمس الأول الإثنين، ليتذوق الكشري المصري والذي أشاد به على الصفحة الرسمية للسفارة. 
واختتم السفير زيارته بشرب الشاي بالنعناع، قبل أن يلتقط الصور التذكارية له في المكان.

 

واخدين الكشري للعالمية..

وأعرب سفير كندا، لويس دوما، عن سعادته بخوض تجربة تناول أشهر وجبة مصرية وهى "الكشرى".

وقال: “إنها تجربة جميلة، وأن المصريين يتميزون بكرم الضيافة والترحيب ويتجلى ذلك فى كميات الطعام المقدم، وهو ما لاحظته أثناء عملى بالقاهرة منذ 25 عاما، والمطبخ المصرى متميز والطعام كان ومازال ممتازاً”.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الكندية في مصر على موقع فيسبوك شكرا خاصا للمطعم .

 

وردَت صفحة المطعم على نفس الموقع بشكر السفير على الزيارة، كما نشرت العديد من الصور للسفير مع افراد طاقم العمل، واثناء تناوله الكشري، وأيضا اثناء تجهيزه طبقه الخاص بنفسه.

ولاقت الصور رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، كما شهدت ردود أفعال فكاهية من المتابعين للصفحة.

 

وقال أحد المتابعين في تعليق "ياريت ميكونش كتر في الشطة"

وأضاف آخر "إحنا المصريين بنستخدم الكشري كمصل ضد كل الأمراض" 
وقال ثالث، تلاقي السفير بعد ما خلص اكل عجبه الكشري فطلب كمالة. 

السفير يبدي اعجابه

 

وفي سياق متصل، قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية بالمعهد القومي للتغذية، إنه بالإضافة إلى طعم الكشري اللذيذ، فهو يتكون من عدد كبير من المواد الغذائية، مثل المكرونة، والشعرية، والأرز، والعدس، والحمص، والبصل، والصلصة، والزيت، والكمون، والثوم، والخل، ولكل عنصر من هذه الأطعمة فائدة على الأقل للجسم، كما أن الكشري كوجبة له العديد من الفوائد العديدة الصحية للجسم.

طبق الكشري

وأوضح أن تناول الكشري يجعل البكتيريا الصديقة للإنسان تحول ألياف البقول إلى أحماض "البيوتيريك" التي تحافظ على سلامة خلايا القولون، وتمنع تكاثر الخلايا المسرطنة وتدفعها إلى الانتحار المبرمج، وتقلل من الإصابة بسرطان الثدي.

الكشري المصري العالم لويس دوما السفير الكندي السفير اخبار منوعات

موضوعات متعلقة

طحالب قاتلة..أسماك القرش تغزو أنهار مدينة أمريكية هربا من خطر تسمم الماء

عائدة من أمريكا.. بلد عربي يسجل أكبر عملية استرداد للآثار المهربة

ما قبل الإنسان المعاصر.. طلاء بشري لكهف إسباني منذ أكثر من 60 ألف عاما

النساء أطول عمرا.. ألمانيا تسجل رقما قياسيا لأعمار المعمرين في الأرض

ولادة قيصرية مبكرة.. إنقاذ حامل وتوأميها بعد صراع مع كورونا

تخليدا لذكراه.. بريطانيا تصدر عملة تذكارية في ذكرى رواية الكاتب لويس كارل

ثورة في مستقبل المطاعم.. "طباخ آلي" يحضر الطعام للزبائن في دقائق

قيمتها 50 مليون دولار.. العثور على ياقوتة تزن 80 كجم في هذه الدولة

ترشيحاتنا

الطفل منذر شبيه محمد رمضان يقلد الفنانين محمد هنيدي وأحمد زاهر.. فيديو

تعليق جديد من إيران بشأن اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

السجيني : الحكومة أعطت مهلة للجميع في ملف التصالح

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليابان.. ما حدث للمشاركين في أولمبياد طوكيو؟

نشرة المنوعات|السفير الكندي يتناول الكشري في القاهرة.. بلد عربي يسترد آلاف الآثار المنهوبة.. والنساء أطول عمرًا في ألمانيا

نكشف حقيقة فسخ تعاقد علي غزال مع نادي سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ